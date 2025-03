'Alacant: on renaix el País Valencià', clam per la llengua i la cultura en la Diada del 25 d'abril

«Som fills (i filles) del poble» diu l’himne d’Alacant, la ciutat on commemorem enguany el 25 d’abril i fem memòria de la batalla d’Almansa i de les llibertats nacionals del nostre poble. Així comença la convocatòria d’enguany, feta per Acció Cultural del País Valencià (ACPV), en la qual fa «un clam per la nostra llengua i la nostra cultura».

ACPV fa un repàs històric de les manifestacions dutes a terme a Alacant des de la recuperació de la democràcia, algunes d’elles «memorables»: la de 1985, amb el lema «Alacant, sí a la nostra llengua»; la de 1995 «Alacant és important. Sense Alacant no hi ha país»; la de 2008. És un moment polític i cultural difícil perquè «s’ha volgut negar en diverses ocasions la valencianitat de la ciutat, perquè els governants alacantins del Consell de la Generalitat han tractat de reviure vells atacs a la llengua, perquè el nostre poble i la nostra cultura han patit els efectes desastrosos de la dana», expliquen des d’ACPV.

Amb el lema «Alacant: on renaix el País Valencià», es vol reivindicar que front els intents de desvincular Alacant de la resta del país, i front els intents d’assimilació, «el sud és una part imprescindible del projecte nacional. Som les comarques que celebrem el Misteri d’Elx, Sant Jordi, les festes de Moros i Cristians, Carnestoltes o les Fogueres. Som la terra d’Ovidi, d’Enric Valor, de Carmelina Sánchez-Cutillas, de Lluís Alpera, de Maria Ibars, de Miquel Grau i d’Isabel-Clara Simó; la terra on naix la música d’Andreu Valor, de Sandra Monfort, d’El Diluvi i tants d’altres, on recordem els exiliats de la República a l’Stambrook, els assassinats i tancats als camps dels ametllers i d’Albatera, som la ciutadania conscient que ha apostat pel valencià, som un poble que ni renuncia a les seues arrels ni renuncia al seu futur».

Els actes de la diada començaran a les 12.00 hores amb una taula rodona a la Sala Ruperto Chapí (Sala de Càmara) de l’Auditori de la Diputació d’Alacant (Avinguda de Xixona, 5; Alacant), que anirà acompanyada d’una actuació musical. La manifestació començarà a les 18.00 hores des de les escales de l’Institut Jordi Joan (Av. Gral. Marvà i Av. Benito Pérez Galdós).

El cartell

«La proposta del cartell busca reflectir el lema d’enguany: d’una banda, la tornada de la Diada a Alacant després de trenta anys, i de l’altra, la idea de renàixer com a poble i avançar plegades», explica Gemma Peris, artista gràfica i dissenyadora valenciana resident als Estats Units coneguda a les xarxes com @gemma_perisros. Peris destaca que el seu treball sovint es basa en la manifestació com a eina d’unió popular i força fonamental per plantar cara al poder, una idea que ha volgut plasmar en els dissenys. «La proposta té una aproximació concreta. Aposta per la multitud com a eix del canvi i juga amb la fragmentació i la cohesió del nostre territori», detalla. La dissenyadora ha agraït la confiança en el seu treball per a una commemoració tan rellevant.