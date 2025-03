Multitudinària manifestació a Perpinyà per a reclamar més suport institucional a la Bressola

Aquest dissabte, 15 de març, milers de persones s’han mobilitzat al centre de Perpinyà per a reivindicar la continuïtat de la immersió educativa en català i, concretament, del projecte educatiu de la Bressola. La marxa, encapçalada per la pancarta 'Bressola viva, llengua viva: suport institucional ja!' ha estat plena de proclames a favor de la llengua.

La xarxa d'escoles associatives en català de Catalunya del Nord passa per una crisi financera per culpa de la manca de suport institucional. La convocatòria va agrupar unes 2.000 persones, que varen reclamar a les institucions nord-catalanes que augmentin les aportacions a l'escola i varen fer una crida a defensar l'escolarització en català.

La convocatòria per defensar la Bressola va arrencar a les 10.30 h i va recórrer els carrers del centre de la capital del Rosselló, des de la plaça Catalunya fins als peus del Castellet, on es varem fer els parlaments i es va llegir el manifest. En aquest manifest, els organitzadors varen reclamar al Departament dels Pirineus Orientals, a la Regió d'Occitània i a l'Ajuntament de Perpinyà que augmentin el suport econòmic a la Bressola. En concret, al Departament dels Pirineus Orientals se li va demanar (i la manifestació va fer parada davant de la seu de la institució) que assumeixi com a mínim un 5 % del pressupost global de la Bressola, en la línia del que ja s'està negociant amb la Regió d'Occitània, que en les darreres setmanes s'ha mostrat més oberta al diàleg i s'ha compromès a augmentar-ne la subvenció.