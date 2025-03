Des d’Irídia (associació que treballa per la defensa dels drets humans), han celebrat la decició del jutjat d’instrucció 26 de Barcelona, d’admetre a tràmit de la querella interposada aquest gener contra dos inspectors de la Comissaria General d’Informació de la Policia espanyola per un delicte d’acusació i denúncia falsa. Aquesta querella sorgeix arran de l’elaboració d’un informe policial de 196 pàgines, en què, sense cap fonament, es van imputar els delictes de traïció i pertinença a organització criminal al productor audiovisual Jaume Roures.

L’informe policial es basava únicament en una suposada conversa d’àudio d’una investigació anterior, l’Operació Estela (2014-2020), en què es feia una menció al productor, tot i que no existia cap indici que el relacionés amb els delictes imputats. Aquests fets evidencien una greu manca de neutralitat i imparcialitat dels cossos policials en un context més ampli de pràctiques abusives i vulneració dels drets fonamentals, i aquest no és un cas aïllat.

A més, la jutgessa instructora ha acordat una sèrie de diligències d’investigació sol·licitades per l’acusació particular, amb l’objectiu de clarificar els fets i identificar les persones responsables. Aquest és un pas més per combatre aquest tipus de pràctiques abusives, que vulneren els drets fonamentals i erosionen la confiança de la ciutadania en les institucions.

Una recomanació internacional que organismes com el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides han emès a tots els Estats i, concretament, a l’Estat espanyol

És imprescindible fer front a la manca de neutralitat i imparcialitat policial. Una de les respostes necessàries per fer-ho és l’establiment d’un mecanisme independent de control policial que garanteixi la transparència i la rendició de comptes en totes les actuacions dels cossos de seguretat. Aquesta proposta és també una recomanació internacional que organismes com el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides han emès a tots els Estats i, concretament, a l’Estat espanyol, i que ja existeix des de fa molts anys a altres països com el Regne Unit que té una Oficina Independent per a la Conducta Policial.

Per tal d’ajudar Irídia en la seva petició, podeu signar la carta que trobareu a continuació per tal de demanar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, així com a tots dos governs, que creïn un mecanisme extern, públic i independent d’investigació i avaluació de les actuacions policials. Podeu descarregar la carta fent clic aquí i signar per a donar suport fent clic aquí.