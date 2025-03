Per cinquena vegada, una manifestació multitudinària contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), ha recorregut els carrers de la ciutat de València. Una mobilització que denuncia la situació dramàtica viscuda per la ciutadania durant la catàstrofe de la Dana arran de la mala gestió de les institucions. Cal recordar que, ara fa quatre mesos, la gota freda va llevar la vida a 227 persones.

Com en els altres actes de protesta, les víctimes han estat les grans protagonistes i el centre de la ciutat s’ha omplert de fotografies dels desapareguts i de crits de «Mazón, dimissió».

En acabar la marxa, s’ha fet la lectura d’un manifest en què es remarca que els fets ocorreguts no són accidents, sinó conseqüència de decisions negligents. I que ha estat la població civil organitzada qui fa front a la catàstrofe. Per això, consideren imprescindible la constitució de comitès locals d’emergència i reconstrucció en tots els municipis afectats per la gota freda. «Amb Mazón no hi ha reconstrucció. Mazón dimissió», han conclòs..