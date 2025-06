Desenes de milers de persones es manifesten a l'Orgull LGTBIQ+ de Budapest malgrat la prohibició d’Orbán

Més de 50.000 persones han marxat aquest dissabte pels carrers de Budapest en la seva 30a Desfilada de l'Orgull LGTBIQ+ malgrat els advertiments de «conseqüències legals» llançades pel primer ministre hongarès, l’ultra ViktorOrbán; que ha prohibit la marxa.

La marxa ha transcorregut amb relativa normalitat, amb un ambient festiu, malgrat la tensió, enmig de protestes d'organitzacions conservadores i d'extrema dreta que denuncien la «propaganda» LGTBIQ+ i reivindiquen «la protecció de la infància».

Les organitzacions convocants, Amnistia Internacional Hongria, Societat Háttér, Comitè de Hèlsinki Hongarès, la Fundació Missió Arc de Sant Martí i la Unió per les Llibertats Civils Hongaresa, han anunciat una participació rècord. «Aquest esdeveniment ha estat un de les fites més importants per a la comunitat LGBTIQ+», ha assegurat el responsable Máté Hegedüs.

La marxa ha començat a les 15.00 hores, al Parc de l'Ajuntament, i ha recorregut el bulevard del Museu, la plaça Kálvin i el bulevard Vamhaz per a travessar el riu Danubi pel pont Szabadság, deixant una de les imatges més icòniques del recorregut amb un pont ple a vessar de gent. En acabar la marxa estaven previstos discursos i actuacions musicals.

La Policia ha informat que la marxa estava prohibida emparant-se en una nova llei hongaresa sobre «protecció de menors» que restringeix les concentracions que «fomentin l'homosexualitat». L’ultra Orbán ha descartat qualsevol possibilitat de violència, però ha advertit de possibles «conseqüències legals» per als assistents.

«No s'ha d'usar violència física», ha dit Orbán, en una entrevista radiofònica en la qual ha carregat contra l'Ajuntament de Budapest, liderat per l'alcalde i opositor Gergely Karácsony, per mantenir la ciutat en un estat de «caos i fallida». El primer ministre hongarès ja havia sortit al pas el dijous a Brussel·les de les crítiques internacionals per a assenyalar que Hongria és «un país civilitzat en el qual tothom té el dret a reunir-se i a expressar la seva opinió», si bé també va ressaltar que, per sobre de qualsevol dret, ha d'estar «el dret a la protecció dels infants».

Els assistents podrien ser multats amb fins a 500 euros cadascun i la Policia està autoritzada per a emprar programes de reconeixement facial per a identificar-los. Els convocants, per part seva, s'arrisquen a penes de fins a un any de presó.Entre els assistents estan la comissària d'Igualtat, Hadja Lahbib, així com eurodiputats i diputats de diversos països europeus, inclosa la vicepresidenta segona del Govern espanyol, Yolanda Díaz, o el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.