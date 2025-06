Una ONG denuncia una «onada d'islamofòbia» contra el guanyador de les primàries de Nova York, Zohran Mamdani

L'Aliança interconfessional dels Estats Units ha denunciat que la victòria de Zohran Mamdani en les primàries demòcrates a la batlia de Nova York ha estat resposta per «una onada d'atacs islamòfobs» procedents fins i tot de congressistes que han arribat a demanar «l'obertura d'una recerca sobre l'estatus migratori del candidat», nascut a Uganda però ciutadà estatunidenc de ple dret.

L'organització, fundada en 1994 per a combatre a la ultradreta religiosa nord-americana, s'ha declarat «consternada»pel «recent augment de discursos d'odi islamòfob i incitació contra el candidat demòcrata a la batlia de Nova York, Zohran Mamdani» i posa de manifest «un patró més ampli d'odi extrem dirigit contra funcionaris públics i minories vulnerables».

L'aliança posa com a exemple els missatges publicats pel congressista republicà Andy Ogles, representant pel cinquè districte de l'estat de Tennessee, que ha exigit la deportació de Mamdani si arribés a demostrar-se que està en situació irregular. A més, Ogles anomena habitualment a Mamdani «El Petit Mohamed».

El president de l'ONG, el reverend Paul Brandeis Raushenbush, parla d'una «islamofòbia flagrant i grotesca, tan inacceptable com profundament perillosa». «No podem fingir ni per un minut que és normal veure a un candidat polític amenaçat amb atacs violents i amb la deportació simplement per ser musulmà», ha afegit el president de l'ONG.

L'ONG recorda que nou de cada deu estatunidencs està convençut que la violència amb motivacions polítiques és un problema greu als Estats Units. «Hem de ser capaços de mantenir debats sòlids i sans sobre polítiques públiques, política i el futur del nostre país, sense demonitzar, deshumanitzar ni amenaçar a poblacions senceres per la seva ètnia, religió o creences polítiques», conclou el grup.