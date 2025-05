Qui és el nou papa, Robert Francis Prevost?

Robert Francis Prevost és el nou papa de l’Església catòlica amb el nom de Lleó XIV. Ha estat elegit després de dos dies de conclave per part dels 133 cardenals.

Prevost és nord-americà, de 69 anys i nascut a Xicago. De pare d'origen francès i mare d'ascendència espanyola, ha passat 40 anys al Perú, on ha estat bisbe.

Ha estat president de la Pontifícia Comissió per a Amèrica Llatina i és considerat un candidat de consens entre progressistes i conservadors. El papa Francesc el va nomenar cardenal l'any 2023.

Amb Prevost s'ha trencat la norma no escrita d'evitar nomenar papa els cardenals nord-americans per procedir del país més poderós.

El discurs del nou papa

«La pau sigui amb tots vosaltres. Estimats germans i germanes, aquesta és la primera salutació de Crist ressuscitat i bon pastor que ha donat la vida pel ramat de Déu. També voldria que aquesta salutació de pau arribés al vostre cor, a les vostres famílies i a tothom, sigui allà on sigui; a tots els pobles, a tota la Terra. La pau sigui amb vosaltres. Aquesta és la pau de Crist ressuscitat, una pau desarmada i una pau perseverant que prové de Déu, que ens estima a tots incondicionalment. Encara conservem dins nostre aquella veu feble però sempre valenta del papa Francesc, que beneïa Roma. El papa la donava també al món sencer aquell matí del dia de Pasqua. Permeteu-me que doni continuïtat a aquella mateixa benedicció: Déu ens estima tots i el mal no prevaldrà. Som tots en mans de Déu. Per tant, sense por, units, agafats de la mà amb Déu i entre nosaltres, anem cap endavant i siguem deixebles de Déu. Crist ens precedeix, el món necessita la seva llum, la humanitat el necessita com el pont perquè ens arribi l’amor de Déu. Ajudem-nos també els uns als altres a construir ponts, amb el diàleg, amb els punts en comú, unint-nos tots per ser un sol poble, sempre en pau. Gràcies al papa Francesc».