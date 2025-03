L'Alt Comissionat per als Drets Humans de Nacions Unides ha denunciat que Israel continua «menyspreant per complet» el dret Internacional malgrat la declaració d’alto el foc amb el moviment islamista Hamàs que va entrar en vigor el 19 de gener i que 117 palestins han mort des de llavors en operacions israelianes a Gaza i Cisjordània.

La secció de l'Alt Comissionat per als Territoris Palestins Ocupats es fa ressò d'un balanç de 58 morts a Gaza, entre ells deu infants. «Atacar a palestins que no participen activament en les hostilitats és un crim de guerra, independentment de les restriccions de moviment imposades per Israel» a l'enclavament palestí, segons l'ONU.

L'Exèrcit d'Israel ha confirmat atacs durant l’alto el foc a la zona, però ha assegurat que es tracta d'operacions «contra terroristes» que intentaven matar a les seves forces encara desplegades en l'enclavament.

A Cisjordània, l’Alt Comissari denuncia l'operació de seguretat israeliana contra els grans campaments de refugiats del nord

A Cisjordània, l’Alt Comissari denuncia l'operació de seguretat israeliana contra els grans campaments de refugiats del nord, que s'ha saldat ara com ara amb 59 morts i uns 40.000 palestins desplaçats per la força, aspecte aquest últim confirmat pel mateix ministre de Defensa israelià, Israel Katz.

«Els assassinats demostren cada vegada més un alarmant menyspreu per les vides palestines, amb una alta prevalença d'assassinats», segons l'ONU, abans d’assegurar que «Israel ara recorre rutinàriament a l'ús de tàctiques i armes desenvolupades per a la guerra, inclòs el desplegament d'atacs aeris i tancs» en una zona com és Cisjordània, on Israel, tot el mes, «hauria d'aplicar les normes del dret Internacional sobre l'ús de la força en les operacions d'aplicació de la llei».

L'Alt Comissionat condemna finalment «les mesures destinades a desplaçar per la força els palestins i consolidar l'annexió dels seus territoris», que contradiuen les obligacions d'Israel en virtut del dret internacional, «inclòs el seu deure de posar fi a la seva presència il·legal en el territori palestí ocupat i d’evacuar immediatament tots els assentaments, com ha afirmat la Cort Internacional de Justícia».