Creus que l’alto el foc entre Israel i Hamàs durà la pau a Palestina?

Una oportunitat per a la pau. La Franja de Gaza ha entrat aquest diumenge en situació d’alto el foc per primera vegada des de novembre de 2023 després de l'acord aconseguit per Israel i Hamàs per a cessar temporalment les hostilitats i facilitar un intercanvi d'ostatges israelians per presoners palestins.

No obstant això, cal recordar que la guerra ha causat greus estralls entre la població palestina. D’acord amb l'últim balanç del Ministeri de Sanitat de Gaza, publicat aquest dissabte, l'ofensiva israeliana ha deixat ja un total de 46.899 morts i 110.725 ferits des del començament de la intervenció militar.

Així mateix, el Ministeri ha recalcat que aquest balanç inclou únicament a les víctimes traslladades a hospitals i ha reiterat que «encara hi ha víctimes sota els enderrocs i tirades als carrers, atès que les ambulàncies i els equips de Protecció Civil no poden arribar a elles», la qual cosa fa témer que el balanç sigui superior.

Israel va llançar la seva ofensiva contra Gaza després dels atacs de Hamàs executats el 7 d'octubre de 2023, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 250 segrestats. Als palestins morts en la Franja cal afegir més de 850 morts a les mans de les forces de seguretat i en atacs executats per colons a Cisjordània i Jerusalem Est.

Donada aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si consideren que l’alto el foc entre Israel i Hamàs és una oportunitat per a la pau a Palestina. Les possibles respostes de l’enquesta són les següents:

-Sí, és una oportunitat per a la resolució del conflicte.

-No, Israel continuarà amb l’opressió de la Franja de Gaza.