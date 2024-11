Mallorca per Palestina demana a la ciutadania que retiri els seus doblers dels bancs «còmplices del genocidi palestí»

Mallorca per Palestina ha demanat a la ciutadania que retiri els seus doblers d'algunes entitats bancàries de l'Estat espanyol, com el Banc Santander o el BBVA, a les quals acusen de mantenir una «complicitat activa amb el genocidi sionista del poble palestí; financen empreses relacionades amb les armes que cometen el genocidi a Palestina».

Així s'ha expressat aquest divendres, 22 de novembre, un dels portaveus de la plataforma, Pep Juárez, en una concentració enfront de la seu del Banc Santander a Palma que ha reunit una quinzena de persones. Les reivindicacions continuaran amb una manifestació divendres 29 a la plaça del Rei Joan Carles I.

«Si no fos pel seu finançament, l'exèrcit sionista no tindria armes, no tindria elements amb els quals assassinar a la gent», ha apuntat Juárez en declaracions als mitjans, qui ha basat les seves acusacions en un informe del Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs i també ha assenyalat a altres bancs.

Segons ha esgrimit, «entitats bancàries han finançat a diverses empreses transnacionals, Boeign, General Dynamics o Rheinmetall, que després produeixen o exporten bombes i avions emprats en els bombardejos dels territoris palestins».

«La ciutadania ha de prendre consciència, estar informada del que passa, saber exactament qui participa i prendre mesures. Mentre no pari aquesta col·laboració amb el genocidi, que la gent faci ús dels seus doblers per a no tenir relacions comercials amb ells i s'emportin els seus doblers a un altre lloc. Tenim una part més activa, molt més real, del que ens diuen i del que pensem», ha dit Juárez.

El portaveu de Mallorca per Palestina també ha assenyalat al Govern central per «estar jugant amb dos jocs de cartes». «D'una banda, reconeix a l'estat palestí, i per un altre, en la pràctica, permet que els ports espanyols siguin ports d'accés i trànsit d'armes que van a l'exèrcit sionista», ha lamentat.

Una vegada el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dictat sengles ordres d'arrest contra el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i l'anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, per presumptes crims de guerra i contra la humanitat perpetrats en l'ofensiva militar sobre la Franja de Gaza, Juárez ha considerat que l'Executiu «té totes les raons per a trencar relacions amb Israel, sobretot en matèria d'armes».

La iniciativa d’aquest divendres està emmarcada en la campanya 'Banca armada', que té com a objectiu «sensibilitzar i exigir unes polítiques d'inversió de les entitats financeres ètiques i responsables socialment», i que està promoguda pel Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs, l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) i Setem.

Des de Mallorca per Palestina es vol denunciar al Banc Santander i al BBVA «com a finançadors d'empreses armamentistes que produeixen i venen armes a Israel, que els fa corresponsables i còmplices necessaris no sols de la confiscació de terres, destrucció de llars, desplaçament forçós i empresonament de palestins, sinó també del genocidi que actualment està perpetrant el projecte sionista a Gaza».

Manifest: Mallorca per Palestina denuncia els bancs que patrocinen el genocid a Gaza i Palestina

La 'Banca Armada' inverteix recursos econòmics en empreses que venen armes que són utilitzades per l'exèrcit israelià a Gaza i a la resta de territoris palestins. La Cort Internacional de Justícia investiga Israel per un crim de genocidi. Per això parlam de corresponsabilitat.

El Centre Delàs ha identificat fins a 12 entitats financeres espanyoles, entre elles, Santander, BBVA i CaixaBank, però també altres bancs estatals com Ibercaja, Banco Caminos o Banca March, que han finançat 7 d’aquestes empreses: Boeing, Day & Zimmerman, General Dynamics, Oshkosh Corp, Leonardo, Rheinmetall i MTU Friedrichshafen.

Santander i BBVA són els principals bancs que han finançat els fabricants de les armes que l’exèrcit d’Israel utilitza per cometre el genocidi a Gaza, amb més de 2.442 i 1.500 milions de dòlars, respectivament. En destacam els casos següents pel volum de finançament i la gravetat del dany causat a la població civil:

- BBVA ha finançat amb 1.300 milions, Santander amb 1.200 milions i Caixabank amb 110 milions les empreses que han exportat bombes guiades tipus GBU (Boeing i General Dynamics), utilitzades per l'exèrcit israelià).

- Santander, BBVA i CaixaBank han finançat la producció i el manteniment dels avions F-15 i F-35 (Boeing, Leonardo), exportats a Israel els últims anys. Aquests avions han estat àmpliament utilitzats en la campanya de bombardejos.

- Santander, BBVA, EDM Group, Ibercaja, Banco Caminos, Dux Inversores, Renta 4 Banco i GVC Gaesco Group han finançat l’empresa Rheinmetall, que fabrica i exporta a Israel obusos autopropulsats de 155 mm.

- BBVA i Santander han finançat les empreses productores de munició de gran calibre utilitzada per l’exèrcit israelià, com ara els projectils de 155 mm M107 i els M795 de General Dynamics.

L'exèrcit d’Israel no podria escometre unes ofensives de tal magnitud sense l’armament que rep, sobretot dels Estats Units, però també d’altres països, com l’Estat espanyol. Les empreses d’armament no podrien desenvolupar la seva producció sense el finançament que reben d’entitats financeres com el Banco Santander i el BBVA.

Cal exigir que aquestes entitats bancàries assumeixin la seva part de responsabilitat en el genocidi del poble palestí a Gaza i que cancel·lin totes les operacions que puguin estar relacionades amb els crims de guerra comesos per l'exèrcit israelià.