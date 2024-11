L’ONU confirma l’ús de fòsfor blanc en la guerra d’Israel contra Gaza

Israel ha fet ús de fòsfor blanc, un químic incendiari capaç de causar horribles i doloroses ferides, almenys 24 vegades en l'actual ofensiva contra Gaza, segons ha l'Organització de les Nacions Unides (ONU) en un informe. El fòsfor blanc és una substància química inflamable que no està explícitament prohibida a la legislació internacional, però sí el seu ús contra la població civil.

El text, publicat per l'Oficina de l'ONU per als Drets Humans, ha tornat a assenyalar les forces israelianes per possibles crims de genocidi, de guerra o contra la humanitat.

L'informe se centra principalment en sis mesos del conflicte compresos entre novembre del 2023 i abril del 2024 i enumera sis usos de l'arma incendiària a la capital de Gaza, nou al centre de la Franja i tres a Jan Yunis, alguns en camps de refugiats.

Cal recordar que organitzacions com Amnistia Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) ja havien assenyalat Israel per utilitzar fòsfor blanc a Gaza, encara que aquest és un dels primers documents de les Nacions Unides que conté aquesta informació.

Segons recorda l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el fòsfor blanc crema de manera instantània quan entra en contacte amb l'oxigen, i és molt difícil d'extingir, a més de ser propens a adherir-se a la pell i la roba, causant cremades profundes i greus, en penetrar fins i tot a través dels ossos.

Un informe amb dades duríssimes

El text també assenyala haver verificat 8.119 assassinats a Gaza, entre els quals els de 3.588 nins (el Ministeri de Salut de la Franja per ara parla de més de 43.000 morts en el conflicte, inclosos més de 16.000 menors). A més, destaca que, en els atacs verificats contra edificis residencials, els nins varen ser les principals víctimes, i subratlla que el perfil demogràfic dels morts en habitatges demostra el total desinterès de les forces israelianes per a evitar pèrdues de vides civils.

A més, l'informe de l'ONU denuncia l'aparent ús d'intel·ligència artificial per a identificar objectius, però assenyala que la tecnologia utilitzada a Gaza només permet diferenciar si una persona vigilada és home o dona, sense diferenciar entre militars i civils.

«S'assumiria que tots els homes palestins són objectius legítims, en una violació greu dels principis de distinció i precaució», ha destacat el document. Un altre aspecte que denuncia l'informe per a mostrar la naturalesa indiscriminada de molts atacs és el gran nombre de persones d'una mateixa família assassinades: més de 40 famílies han perdut fins a 30 parents.

L'informe també denuncia violacions de drets humans, com ara atacs a instal·lacions sanitàries, execucions sumàries de palestins, inclosos treballadors humanitaris i policies, i l'assassinat d'almenys 133 periodistes, 91 verificats per l'oficina de l'ONU.