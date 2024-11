Trump es proclama vencedor i assegura que comença una «era daurada» als EUA

El candidat presidencial republicà, Donald Trump, ha declarat aquest dimecres la seva victòria a les eleccions a la Casa Blanca i ha celebrat aquest fet com un «moment històric» que suposa el començament d'una «era daurada» per als Estats Units, tot i que encara no s'ha confirmat oficialment la seva victòria als comicis.

Trump, acompanyat de la família i del candidat a la Vicepresidència, J.D. Vance, ha celebrat el seu triomf en un moment en què les projeccions dels grans mitjans li donen com a virtual vencedor davant de la vicepresidenta i candidata demòcrata, Kamala Harris.

«Lluitaré per vosaltres i pel vostre futur», ha indicat, alhora que ha promès de nou «fer que els Estats Units tornin a ser grans» i ha aplaudit la contundència de una victòria que encara no ha estat declarada de manera oficial. «Els Estats Units ens han donat un mandat poderós i sense precedents. Hem recuperat el Senat», ha declarat Trump abans de ressenyar que ha aconseguit «fer-se amb el vot popular».