Els Obama apareixen per agrair la tasca de Biden i donar suport a Harris: «Els EUA estan preparats per tenir una presidenta»

Els Obama han aparegut enmig d'un bany de masses a l'escenari de la Convenció Nacional Demòcrata, a Chicago, per alabar la tasca de Joe Biden, a qui ha qualificat de 'campió' del poble i per reivindicar la figura de Kamala Harris. El públic l'ha rebut entre crits de «Sí que es pot», l'històric Yes, we can!, però ara, també el nou Yes, she can!, fent referència a Harris. «No necessitam quatre anys més de fanfarroneria i caos. Ja hem vist aquesta pel·lícula i tots sabem que la seqüela sol ser pitjor. Amèrica està preparada per a un nou capítol, un episodi millor. Estam preparats per a tenir una presidenta».

Sobre Biden ha dit que la història el recordarà «per defensar la democràcia en un moment de gran perill» i ha celebrat que "hagi passat el testimoni" a la seva 'número dos', Kamala Harris, que s'enfrontarà a les eleccions presidencials del novembre a Donald Trump.

L'expresident dels Estats Units del 2009 al 2017 ha atacat Trump amb duresa, a qui ha descrit com un multimilionari fanfarró que utilitza «teories conspiratives boges» per combatre la «por» de perdre les eleccions. Ha fet també una broma parlant de l'«estranya obsessió de Trump amb la mida de les multituds».

Obama: Trump’s got a weird obsession with size. Of crowds. pic.twitter.com/9IWNNBjHV3 — The.Ink, from Anand Giridharadas (@AnandWrites) August 21, 2024

Per segon dia consecutiu els manifestants propalestins s'han concentrat a Chicago, aquesta vegada davant del consolat d'Israel. Ara, però, la policia i els participants de la protesta s'han empès i s'han repartit colzades.