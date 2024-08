Biden passa el relleu a Harris i en demana el vot «per preservar la democràcia» a la Convenció del Partit Demòcrata

Un mes després de decidir retirar-se de la cursa electoral, Joe Biden ha pujat a l'escenari de la Convenció Nacional Demòcrata a fer el discurs inaugural, on ha demanat el vot per Kamala Harris per protegir la democràcia americana i ha reivindicat el que ha aconseguit durant el seu mandat.

Kamala Harris encara que el seu discurs d'acceptació no estava previst fins dijous, ha aparegut per sorpresa a l'arrancada de l'acte. Mentre sonava 'Freedom' de Beyoncé ha agraït al president dels Estats Units el seu «lideratge històric» i la seva «vida de servei a la nostra nació».

Biden ha rebut emocionat una ovació de més de cinc minuts en reconeixement de la seva renúncia, que ha donat optimisme a un partit que ja es veia per darrere a les enquestes. L'actual 'POTUS' ha definit l'elecció de Harris com «la millor decisió» de la seva carrera. També ha qualificat aquestes eleccions de lluita per la democràcia: «Vàrem salvar-la el 2020 i ara l'hem de tornar a salvar».

Biden ha afirmat que ha donat «el millor de si mateix» al país, i que en la seva Administració s'ha «fet un progrés». Ha assegurat que és «massa major per continuar com a president», però que Harris i Walz «continuaran liderant els Estats Units, creant més llocs de feina, defensant als treballadors, fent crèixer l'economia o baixant el cost de la qualitat de vida de les famílies nord-americanes», ha assegurat. Per la seva banda, Hillary Clinton, la candidata demòcrata que el 2016, a pesar de guanyar en vots, va perdre la presidència davant Donald Trump, ha afirmat després de rebre una gran ovació que Harris romprà el sostre de vidre en «aixecar la mà i jurar el càrrec com a la presidenta número 47 dels Estats Units». En cas de guanyar a les urnes, Harris es convertiria en la primera dona i la primera persona d'origen asiàtic i afroamericà en ocupar la Casa Blanca.

La Convenció, celebrada a Chicago, també ha estat marcada per la presència d'una manifestació en suport al poble palestí on hi han assistit milers de persones. L'objectiu de la protesta és pressionar al Partit Demòcrata perquè l'Administració Biden interrompi el seu suport a Israel. Ha estat convocada per més de 200 organitzacions d'arreu dels Estats Units, i hi han participat tant activistes com votants desil·lusionats.