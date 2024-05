Augmenten a gairebé 36.000 els morts pels atacs de l'Exèrcit d'Israel sobre la Franja de Gaza

Les autoritats sanitàries de la Franja de Gaza han informat aquest divendres que són ja 35.903 les persones que han mort i 80.420 les ferides a conseqüència de la cruenta ofensiva de l'Exèrcit d'Israel sobre la Franja de Gaza en resposta als atacs de Hamàs del 7 d'octubre.



Es tracta de xifres subjectes a canvi, ja que, una vegada més, el Ministeri de Salut de la Franja ha recordat que diverses víctimes segueixen sota els enderrocs i hi ha «un altre nodrit nombre de cadàvers» en les carreteres als quals els equips d'emergències no poden accedir a causa del bloqueig imposat per les tropes israelianes.



D'acord amb aquest nou informe de les autoritats de la Franja, en l'última jornada s'ha registrat la mort de 46 persones, mentre que altres 103 han resultat ferides. Així mateix, denuncien la massacre de cinc famílies palestines.



D'altra banda, la 98a Divisió de les Forces Armades israelianes han informat de la mort de «desenes de terroristes» en les últimes hores en operacions militars a la regió de Yabalia, en el nord de la Franja de Gaza.



A la ciutat de Rafah, en el sud de l'enclavament, ha estat «eliminat» un «escamot terrorista» que va disparar contra els militars. S'ha registrat la zona a la recerca d'armament i infraestructures de l «l'organització terrorista» Hamàs que han permès localitzar i destruir refugis del grup amb abundant armament i explosius.



L'ofensiva contra Rafah va ser llançada el 6 d'abril, a penes un dia després que Hamàs anunciés que acceptava una proposta d'acord presentada per Egipte i Qatar, considerada insuficient per les autoritats israelianes.



Les operacions militars israelianes van permetre a l'Exèrcit fer-se el 7 de maig amb el control del costat palestí del pas fronterer, suspenent l'entrada d'ajuda humanitària a través d'aquest, la qual cosa ha fet saltar les alarmes internacionals davant l'agreujament de la crisi humanitària a l'enclavament palestí.



Aquest passat divendres, la Cort Internacional de Justícia va ordenar a Israel el cessament immediat de les seves operacions a la ciutat en entendre que l'Exèrcit israelià no estava capacitat per a garantir la seguretat de la població palestina ni els centenars de milers de desplaçats forçats per la nova ofensiva.