La Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats demana «respecte al Dret Internacional Humanitari i la protecció de la població de Gaza»

La Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de les Balears ha demanat, «davant la catàstrofe humanitària» que viu la població civil a Gaza, un alto el foc «immediat, incondicional i permanent», i una solució política «negociada i justa» per al poble palestí, així com l'alliberament dels ostatges israelians.

En un comunicat, la Comissió ha aprofitat també per a expressar el seu suport a l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins (UNRWA), el seu treball humanitari i el seu personal, davant la «injusta campanya de desprestigi i la petició de suspensió definitiva de les seves activitats pel govern d'Israel, que ja ha provocat el cessament del finançament per alguns estats just quan més de dos milions de civils depèn de l'ajuda especial de l'agència per a la supervivència diària».

Aquesta campanya s'emmarca, segons han afegit els lletrats, en una estratègia global dirigida a privar d'aliments essencials, aigua i assistència mèdica la població palestina, «perquè no sols es dirigeix contra la UNRWA, el principal actor humanitari a la franja, sinó també contra les escasses organitzacions que encara intenten aportar la seva ajuda, com l'ONG World Central Kitchen (WCK)».

En aquesta estratègia s'engloba també el bloqueig de l'entrada d'aliments, aigua i combustible a Gaza, contravenint el Dret internacional humanitari, han advertit.

Sobre aquest tema, han censurat que s'està utilitzant la fam i la falta d'aigua com a arma de guerra, i això després que el Tribunal Internacional de Justícia hagi ordenat l'adopció de mesures efectives per a garantir la prestació d'ajuda humanitària a la població civil de Gaza.

«Demanem el respecte al Dret Internacional Humanitari i la protecció de la població civil», ha conclòs la comissió en el seu comunicat.