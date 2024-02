Lliçó de Justícia de Suïssa a Espanya: es neguen a col·laborar en la persecució política a Marta Rovira i a Tsunami Democràtic

La nova clatellada de la Justícia suïssa a la 'justícia espanyola' ha ressonat a tot Europa. L'Oficina Federal de Justícia de Suïssa ha enviat una carta al jutge del cas 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, a través del Ministeri de Justícia, en la qual es nega a auxiliar-lo en la localització de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i a obtenir informació bancària relativa a la plataforma, perquè entén que ha de decidir abans si hi ha un caràcter polític en la petició.

Segons ha avançat 'El País' i han confirmat fonts jurídiques a Europa Press, les autoritats competents suïsses sol·liciten en la carta informació sobre com pot afectar la llei d'amnistia que es tramita en el Congrés dels Diputats «per a diversos separatistes catalans» a aquesta causa en concret. I abunda en què seria convenient que els expliquessin les possibles conseqüències d'aquesta llei sobre els procediments iniciats contra els membres de la plataforma Tsunami i en concret sobre Marta Rovira, «la pertinença del qual a aquesta plataforma no és clara».

Les mateixes fonts apunten que el Jutjat Central d'Instrucció Número 6 ha rebut aquest mateix matí la resposta de Suïssa, que demana més informació al magistrat. Aquestes fonts expliquen que la contestació helvètica va arribar al Ministeri de Justícia el passat 29 de desembre.

D'aquesta manera, Suïssa suspèn l'auxili sol·licitat pel magistrat fins que Espanya i en concret l'Audiència Nacional espanyola respongui a les seves preguntes perquè entenen, després «d'examinar amb la màxima atenció» la comissió rogatòria, que el contingut és molt similar a la de 3 de desembre de 2019 que ja va donar lloc a una denegació d'assistència.

En concret, explica que abans de decidir si la comissió rogatòria té un caràcter polític que impediria concedir l'assistència en virtut de la legislació suïssa sobre assistència mútua en matèria penal, necessiten saber per a què vol García Castellón conèixer el parador de Rovira i per què el fa per aquest conducte quan aquesta mesura pot dur-se a terme mitjançant el procediment simplificat de cooperació policial.

Sobre la petició d'informació bancària, es pregunten per què el magistrat vol tenir moviments fins a juny de 2020 si els esdeveniments organitzats per Tsunami en els aeroports del Prat de Barcelona i a Barajas (Madrid) i que «suposadament havien d'haver rebut suport financer a través del citat compte» van tenir lloc el 14 d'octubre de 2019.

Vol conèixer també la relació exacta entre Rovira i les manifestacions en els dos aeroports que se citen en la comissió rogatòria. Per a Suïssa, és important conèixer la implicació precisa de Rovira en aquests fets «i més concretament en les accions empreses contra els funcionaris espanyols i saquejos comesos en aquest context».

Ja en el 2020 les autoritats judicials de Suïssa es van negar a prestar assistència jurídica a Espanya en la causa que s'instrueix en l'Audiència Nacional espanyola sobre 'Tsunami Democràtic' en entendre que el procediment té «un caràcter polític preponderant».

En la resposta que va donar el país helvètic al Jutjat Central d'Instrucció número 6, al qual va tenir accés Europa Press, s'indicava que el conveni europeu pel qual es regeixen les relacions entre tots dos països disposa que l'assistència jurídica podrà denegar-se «si la sol·licitud es refereix a infraccions considerades per la part requerida com a infraccions polítiques o com a infraccions relacionades amb infraccions polítiques».