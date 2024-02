Feijóo: «Pedro Sánchez fa temps que mira cap a una altra banda, en relació amb el que ocorre amb el narcotràfic a la província de Cadis»

La localitat espanyola de Barbate continua impactada i de dol per la mort de dos agents de la Guàrdia Civil atropellats per una narcollanxa que va envestir la barca en la qual patrullaven els militars.

Com qualsevol notícia d'impacte a l'Estat espanyol, ràpidament els fets s'han polititzat i les forces polítiques, socials i mediàtiques de dreta i ultradreta han corregut a oblidar el seu suposat patriotisme i llançar els morts contra els actuals gestors del govern espanyol, format pel partit de dreta liberal, PSOE i pel conglomerat d'esquerres Sumar.

El president del Partit Popular espanyol (PP), Alberto Núñez Feijóo, en una compareixença en el port esportiu de Barbate, va exposar el seu pesar per l'«assassinat» de dos guàrdies civils en ser atropellats per una narcollanxa i va aprofitar per anunciar que el seu partit reclamarà en el Congrés dels Diputats i al Senat que, de manera immediata, la província andalusa de Cadis sigui declarada 'Zona d'Especial Singularitat', i que l'Audiència Nacional espanyola assumeixi sumaris de casos especialment greus relacionats amb la delinqüència i el crim organitzat i el narcotràfic en municipis gaditans, per al que es plantejarà una modificació de la Llei orgànica del Poder Judicial.

Nuñez Feijóo va insistir a reclamar la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntant que si no ho fa, hauria de ser destituït pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, al qual ha retret que durant els seus anys al capdavant de l'Executiu hagi estat mirant cap a «una altra banda» en relació amb el que ocorre amb el narcotràfic a la província de Cadis. Li ha aconsellat que faci una visita a la zona del Camp de Gibraltar perquè els batles de la zona li expliquin el que està passant i ha criticat que el dissabte a la nit anàs a un «festival» de cinema (Gala dels Goya), malgrat els succeïts de Barbate.

El líder del PP ha traslladat la seva solidaritat i condol a les vídues i orfes dels dos guàrdies civils «assassinats» en uns fets que considera «un clar exemple de l'absoluta inferioritat en la qual es troben les forces i cossos de seguretat de l'Estat des del punt de vista de recursos humans i materials enfront de les organitzacions de narcotraficants».

«No oblidarem el que ha ocorregut a Barbate i el que està ocorrent en el Camp de Gibraltar i la província de Cadis», ha sentenciat Núñez Feijóo, que va afegir que aquesta declaració de Zona d'Especial Singularitat ha de comportar la dotació d'unitats suficients, beneficis des del punt de vista retributiu, i mitjans materials.