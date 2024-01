Clara majoria: el 91% dels nostres lectors consideren que cal un alto el foc definitiu a Gaza

Clara i contundent majoria. El 91,08% dels nostres lectors consideren que la comunitat internacional ha d'exigir a Israel un alto el foc definitiu a Gaza perquè «la situació de la població civil palestina és insostenible». Per contra, només un 8,92% considera que Israel «ha de continuar les seves operacions per alliberar els ostatges».

La sagnant guerra entre Israel i Hamàs a Gaza encara continua. En el que va de conflicte armat, es calcula que més de 20.000 palestins, la majoria dones i infants, han perdut la vida a causa dels bombardejos i els atacats israelians. Mentrestant, Hamàs i altres grups islamistes mantenen en el seu poder més d'un centenar d'ostatges capturats durant l'assalt del passat 7 d'octubre.

Tal com ha expressat l'ONU en reiterades ocasions, la situació de la població civil palestina a Gaza és dramàtica. Els hospitals estan desbordats i falten aliments i productes de primera necessitat. L'ajuda humanitària arriba en compta gotes i no serveix per a cobrir les demandes de la població desplaçada al sud de la Franja. Una situació agreujada pels atacs constants de l'exèrcit israelià.

Fins ara, les crides a l'alto el foc permanent per part de l'ONU han estat desateses. Això, mentre aquesta setmana la Cort Penal Internacional ha debatut una querella per genocidi presentada per Sud-àfrica. Durant el torn de rèplica israelià, els advocats han defensat la intervenció i han assegurat que no cometen cap genocidi. Només lluiten «contra el terrorisme», han argumentat.

D'altra banda, alguns països i estats, com ara l'Estat espanyol, han tornat a posar sobre la taula la necessitat de la creació d'un estat palestí com a mesura per acabar amb el conflicte a la zona. Aquesta proposta de dos estats té una gran acceptació en els països àrabs, que consideren que seria la manera de posar punt final a més de 75 anys de conflicte a la regió.

Sigui com vulgui, com es pot comprovar per les respostes dels nostres lectors, una gran majoria social es mostra favorable a un alto el foc definitiu. Un alto el foc que hauria d'anar acompanyat de mesures valentes per a garantir una pau duradora a la regió.