STEI Intersindical: «La guerra mai pot ser la solució als desacords entre governants»

STEI Intersindical ha fet una crida a «l'enteniment i diàleg» per a resoldre els conflictes i ha advertit que «la guerra mai és la solució».

«L'STEI conserva, des dels seus orígens, un fort arrelament amb el món educatiu i amb l'esperit i la filosofia que aquest àmbit porta inherent, uns valors que s'han fet extensius a la resta de sectors del sindicat» i que es tradueixen en «la voluntat de fomentar l'enteniment i el diàleg per a resoldre els conflictes».

Així s'ha expressat aquest dilluns el sindicat en un comunicat, censurant en aquest sentit la «violència que s'exerceix sobre la població civil de la franja de Gaza i la falta de mitjans humanitaris a la qual es veu abocada tanta gent, obligada també a desplaçar-se per la crueltat d'un conflicte que no sembla tenir fi».

En aquesta línia, han assenyalat que el consens internacional contra la reacció d'Israel «és cada vegada més ampli», i han remarcat que l'Estat d'Israel «vulnera tota regulació internacional sobre els conflictes armats».

L'STEI ha fet una crida «al diàleg i l'entesa», amb la pertinent mediació internacional, per a resoldre «una situació que porta massa anys sense solucions reals que pacifiquin la zona».

«En algun moment, per desistiment o per falta d'equilibri de forces, acabarà el conflicte bèl·lic, però el problema del territori persistirà si no es fan negociacions basades en la voluntat d'enteniment i de resolució del conflicte territorial».

Per això, han reiterat que «la guerra mai pot ser la solució als desacords entre governants» i han demanat rebutjar «la despesa armamentística i la militarització».