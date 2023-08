Els incendis forestals a Hawaii deixen almenys 80 morts i prop de 1.000 desapareguts

Les autoritats del comtat de Maui han elevat aquest dissabte a 80 el nombre de morts pels incendis forestals a Hawaii, que han deixat prop de 1.000 desapareguts i es converteixen ja en la tragèdia més gran per un desastre natural registrada des de la condició d'estat de l'arxipèlag.

«Els bombers continuen treballant per a extingir els focus i contenir les flames en Lahaina, Pulehu/Kihei i Upcountry Maui», han indicat en un comunicat les autoritats, segons ha recollit la cadena estatunidenca CNN.

Fins al moment, el desastre més mortífer que havia viscut l'illa va ser el tsunami ocorregut en 1960, que va deixar 61 persones mortes. Els incendis han deixat fins ara milers d'evacuats. De fet, aquest mateix dissabte les autoritats ha ordenat l'evacuació de Kaanapali, en el nord de Lahaina (la zona més afectada) que té una població de 1.100 persones.

El Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units (HHS per les seves sigles en anglès) ha declarat l'estat d'emergència sanitari a l'illa, la qual cosa permetrà brindar atenció mèdica amb «major flexibilitat» als afectats.

«Farem tot el possible per a ajudar els funcionaris de Hawaii a respondre als impactes dels incendis forestals en la salut», ha dit el secretari responsable del HHS, en un comunicat, en el qual ha afegit que estan «treballant en estreta col·laboració» amb altres agències federals, així com amb els seus «socis a tot el món».

Segons les autoritats locals, més de 14.000 persones van ser evacuades de l'illa de Maui durant la jornada del dimecres, mentre que a prop 14.500 van ser traslladades a altres illes pròximes al llarg del divendres, ha recollit la cadena CNN.

La Guàrdia costanera estatunidenca ha anunciat el rescat de 17 persones que es trobaven tant en el dic de Lahaina com a oceà endins després de fugir de la virulència de les flames. L'operatiu, que ha inclòs a dues embarcacions, va estar actiu durant almenys 15 hores.

Richard Bissen, batle de Lahaina, antiga capital de l'arxipèlag i una de les zones més turístiques de Hawaii, va assegurar que el 80% de la ciutat ha quedat completament destruït per les flames, avivades per un huracà.

De moment, les autoritats han confirmat que les flames en la zona de Lahaina estan controlades en fins a un 85% en uns incendis que, segons els experts, poden arribar a afectar no sols la salut dels residents, sinó també a la seva salut mental.