Cop a la ultradreta: Bolsonaro, inhabilitat políticament durant vuit anys

El Tribunal Suprem Electoral (TSE) del Brasil ha votat amb cinc vots a favor i dos en contra inhabilitar políticament durant vuit anys l'expresident Jair Bolsonaro per abús de poder i ús fraudulent de recursos públics quan el juliol de 2022 va reunir en el Palau del Planalto a desenes d'ambaixadors estrangers per a persuadir-los, sense proves, de les deficiències del sistema electoral brasiler i les urnes electròniques.

Amb el vot favorable de la vicepresidenta del TSE, Cármen Lúcia Antunes, s'ha certificat el futur polític de Bolsonaro, qui en la vigília havia vist com fins a altres dos jutges donaven suport a la inhabilitació exposada pel jutge instructor del cas, Benedito Gonçalves.

«Amb tots els respectes a l'eminent jutge Raul Araújo, anuncio a la vostra excel·lència i als senyors jutges que acompanyo al jutge instructor en la condemna d'inhabilitació del primer investigat, Jair Messias Bolsonaro», ha manifestat Antunes, el vot del qual és la confirmació favorable a aquesta sanció.

Antunes fa referència a Araújo, l'únic dels jutges del TSE fins ara que ha votat en contra de sancionar a l'expresident sota l'argument que malgrat que va difondre informació falsa sobre el sistema electoral en aquella reunió amb ambaixadors, va considerar que no complia amb «el requisit de gravetat suficient».

Durant l'explicació del seu vot, la magistrada ha assenyalat que Bolsonaro va faltar al respecte als poders Executiu i Judicial amb aquella reunió, en la qual amb clara «consciència de pervertir», l'expresident «va posar en risc el procés electoral i la mateixa democràcia».

Així mateix, Antunes considera «provat» que Bolsonaro va utilitzar aquella trobada no sols per a atacar fets que ja havien estat refutats pel TSE, sinó també per a posar en dubte la legalitat de la candidatura del president Luiz Inácio Lula da Silva i autopromocionar-se electoralment.

El següent a oferir la seva decisió ha estat Kassio Nunes Marques, nomenat pel propi Bolsonaro per a ocupar un lloc en el Tribunal Suprem, qui ha votat en contra del càstig a l'expresident, afirmant que no ha identificat «gravetat necessària» per a secundar l'acusació.

El jutge Marquis ha assegurat que el seu vot no està justificat sobre la base de les «simpaties polítiques» amb cap dels dos acusats, en referència també a Walter Braga Netto, exministre de Defensa i company de fórmula presidencial, que sí que ha estat absolt dels delictes pels quals Bolsonaro ha estat condemnat.

Per a ell, aquella reunió amb ambaixadors, si bé pot ser «qüestionable», no va ser suficient per a enterbolir les eleccions que tres mesos després es van celebrar. Si bé subratlla que és «irrefutable» la integritat del sistema de votació electrònic, sosté al mateix temps que Bolsonaro «no va treure avantatge» sobre els altres contendents amb les seves afirmacions desacreditant el sistema electoral.

El procés ha conclòs amb el vot també favorable del president del TSE, Alexandre de Moraes, qui ha llegit la sentència remarcant que «és important crear un precedent» amb el qual poder «combatre la proliferació d'odi i falsedats contra el procés electoral».

De Moraes ha estat categòric amb l'expresident i l'ha acusat de mentir en nombroses ocasions i ha diferit amb alguns dels seus companys en què les manifestacions de Bolsonaro res tenen a veure amb la llibertat d'expressió. El TSE, ha dit, respon així «al populisme nascut en la flama de l'odi i els discursos antidemocràtics».

«El president, en afirmar amb mentides que va haver-hi frau en les eleccions, incloses les que va guanyar, sense presentar proves, ataca el sistema electoral que l'ha triat i que és vigent des de fa 40 anys, no encaixa en l'exercici de la llibertat d'expressió, sinó l'abús del poder», ha defensat el president del TSE.

Com no podia ser d'una altra forma, Bolsonaro, qui en la vigília s'havia negat a tirar la tovallola malgrat que el panorama no era gens esperançador per als seus interessos, ha assegurat després de conèixer la decisió que «el Brasil està de dol».

«A partir d'ara seré un ganxo electoral de luxe. El Brasil està de dol amb aquesta decisió (...) això no és democràcia. No recularé la meva lluita pel Brasil, tinc una filla de dotze anys que vol créixer aquí», ha advertit Bolsonaro, qui ha assegurat haver estat jutjat per tota la seva obra.

Per part seva, des del Govern de Lula da Silva, el ministre de Justícia del Brasil, Flávio Dino, ha destacat que la decisió del TSE suposa el triomf de la democràcia en la seva prova «més dura en dècades».

A més d'aquest cas, sens dubte el més greu, Bolsonaro té pendents altres quinze processos en el TSE. Amb aquesta inhabilitació, no podrà presentar cap candidatura política fins a 2030.