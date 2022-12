Crisi a Perú: empresonen el president Pedro Castillo i el substitueixen per Dina Boluarte

Crisi institucional i incertesa social a Perú a causa dels fets ocorreguts durant les darreres 24 hores. El president destituït, Pedro Castillo ha estat empresonat i substituït per la vicepresidenta Dina Boluarte.

Pedro Castillo ha estat traslladat al centre penitenciari de Barbadillo, a Lima, el mateix on està empresonat l'expresident Alberto Fujimori.

Castillo ha estat destituït pel Congrés i detingut per la policia, aquest dimecres, hores després d'anunciar, en un discurs televisat, que dissolia el Congrés i instaurava un govern d'excepció, i demanava la convocatòria d'eleccions. Una maniobra amb què mirava d'evitar sotmetre's a una tercera moció per destituir-lo.

Els congressistes, però, no han fet cas de l'ordre presidencial i han procedit a fer una votació que ha posat en evidència la solitud política de Castillo: 101 congressistes han votat a favor de destituir-lo per «incapacitat moral permanent», 6 hi han votat en contra i 10 s'han abstingut.

La vicepresidenta Dina Boluarte, que ha qualificat les últimes decisions de Castillo de «cop d'estat», s'ha convertit d'aquesta manera en la primera cap d'Estat del país.

Després de jurar el càrrec com a presidenta interina ha demanat al Congrés una treva política per formar un govern d'unitat nacional.

A més, ha fet una crida a «la més àmplia unitat de totes i tots els peruans» i s'ha compromès a lluitar «pels exclosos».

Aldarulls davant del Congrés

La destitució de Castillo ha generat enfrontaments entre la policia i manifestants concentrats davant del Congrés.

Una part de la ciutadania l'ha celebrada, perquè està «cansada d'un govern corrupte que roba des del primer dia», com ha declarat a l'agència AFP Johana Salazar, obrera de 51 anys.

Castillo, però, també té partidaris, com Sissy, treballadora municipal de 50 anys, que consideren que «des que va arribar, l'han humiliat i no han acceptat un president sortit de les províncies», en referència al fet que el president destituït va ser mestre d'escola rural durant 24 anys.

«Un cop d'estat a l'estil del segle XX»

«Avui hi ha hagut un cop d'estat al més pur estil del segle XX», ha denunciat el president del Tribunal Constitucional peruà, Francisco Morales, en conèixer les intencions de Castillo, abans d'afegir que «ningú deu obediència a un govern usurpador».

La Fiscalia General del Perú ha informat que investiga Castillo per rebel·lió i conspiració i que ha desplegat un operatiu simultani al Palau del Govern, la seu de la presidència del Consell de Ministres i diversos ministeris per buscar proves contra el president destituït.

Amb aquesta ja són set les causes que la Fiscalia General té obertes contra Castillo, acusat, entre altres delictes, d'encapçalar una organització criminal per quedar-se diners procedents de licitacions d'obres públiques.

President durant 498 dies

Castillo ha estat president del Perú durant un any i mig escàs, des del juliol de 2021, després de derrotar la candidata Keiko Fujimori, filla de l'expresident Alberto Fujimori.

El seu mandat ha estat controvertit des del principi, amb nomenaments molt qüestionats i enfrontaments amb el partit amb el qual va concórrer a les presidencials, Perú Libre, que va deixar el juny de 2022.