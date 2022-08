Tensió entre els EUA i la Xina: la Casa Blanca considera «irresponsable» la decisió de Pequín de deixar de cooperar en acords estratègics

La Casa Blanca ha acusat aquest divendres a la Xina d'actuar de manera «irresponsable», després que el Partit Comunista xinès anunciés que trencava relacions en matèria de canvi climàtic o acció militar, després de l'escalada de les tensions entre totes dues potències per la visita de la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, a Taiwan.

«La Xina està tancant el seu compromís amb els Estats Units en una varietat de temes crítics que inclouen el canvi climàtic... Creiem que això és fonamentalment irresponsable», ha afirmat John Kirby, coordinador de comunicació estratègica del Consell de Seguretat Nacional dels EUA.

Així, Kirby ha recalcat que «la Xina no només està castigant els EUA amb aquestes accions, sinó que en realitat està castigant el món sencer», al mateix temps que ha incidit en el fet que el gegant asiàtic és «l'emissor més gran del món» i que «es nega a participar en els passos crítics necessaris per a fer front a la crisi climàtica».

Per part seva, l'enviat especial dels EUA per al clima, John Kerry, ha lamentat la ruptura de les relacions en treball climàtic i ha qualificat la mesura de «decebedora» i «equivocada».

«El cost humà i financer serà catastròfic si la comunitat internacional no pot deixar de costat les seves diferències i unir-se per a abordar l'amenaça climàtica que enfrontem tots», ha afirmat en Kerry a través del seu compte de Twitter.

Al seu torn, Kerry ha asseverat que el compromís climàtic de tots dos països «ha de romandre separat dels altres problemes que enfronten» tant Pequín com Washington: «Això és per una raó simple: som les dues economies més grans i els majors emissors, i el món sencer sofrirà les conseqüències si no liderem junts l'acció climàtica».

Així mateix, la portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha encoratjat en una conferència de premsa a Pequín a mantenir el compromís quant al diàleg en temes de canvi climàtic i militars. «Això és el que el món espera dels EUA i la Xina», ha sentenciat.

El Ministeri d'Exteriors del gegant asiàtic va informar prèviament en un comunicat que, a causa de la «interferència» de Pelosi «en els assumptes interns» del país en visitar Taiwan malgrat les alertes, s'ha procedit a suspendre trucades telefòniques en matèria de seguretat i militar amb alts càrrecs estatunidencs.

Així, ha indicat que s'ha procedit a cancel·lar la reunió de treball prevista entre representants del Ministeri de Defensa xinès i estatunidenc, al mateix temps que ha anunciat la suspensió d'una trobada del Mecanisme de Consulta de Seguretat Militar Marítima de la Xina i els EUA.

A més, queden suspeses les converses sobre canvi climàtic, la cooperació per a la repatriació de migrants il·legals entre tots dos països, la cooperació per a l'assistència judicial i la lluita contra els crims transnacionals i el tràfic de drogues.