Una nova llei protegirà el francès com a llengua oficial del Quebec davant l'anglès

El Quebec ha aprovat un decret de protecció de la llengua francesa davant el debat pel futur de la llengua pròpia. L'anomenada llei 96 ha estat aprovada per una àmplia majoria dels parlamentaris, però també ha causat controvèrsies; cal recordar que el Canadà és l'únic territori de l'Amèrica del Nord on el francès és llengua oficial.

El francès ha entrat en declivi davant la força i la intromissió de l'anglès, ja que resulta que, segons les darreres dades vigents, menys del 20% de la població quebequesa fa servir regularment l'anglès a l'entorn familiar i social, i a l'entorn laboral el francès continua essent majoritari.

És per això el Govern quebequès ha impulsat la llei sobre la Llei sobre la llengua oficial i comuna del Quebec, el francès. La legislació neix amb l'objectiu de protegir el francès i consolidar-lo legalment sobre l'anglès en tots els àmbits.

Per una banda, la normativa afecta l'educació. El sistema educatiu del Quebec és dual: la majora de centres té com a idioma lectiu el francès, però hi ha centres específics on es pot estudiar en anglès. Ara, la llei ha marcat que el màxim de places que es podran oferir en anglès és del 17,5% sobre el total; a més a més, també ha augmentat les hores lectives que s'hi han d'impartir en francès.

Un altre canvi és amb relació a l'ús que fan les empreses del francès com a llengua de comunicació interna. Ara totes les companyies estaran obligades a utilitzar-lo excepte les de menys de 25 treballadors; fins ara el límit era a les de menys de 50. A més a més, les empreses que violin el requeriment perdran la llicència comercial; per controlar-ho, hi haurà inspectors lingüístics. També, s'obligarà a etiquetar en francès.