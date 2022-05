Una empresa de criptomonedes aconsegueix el trofeu d'Eurovisió 2022 en una subhasta a favor d'Ucraïna

El grup ucraïnès Kalush Orchestra, guanyador del Festival d'Eurovisió 2022, ha subhastat el trofeu per aconseguir doblers per fer front a la invasió russa. Serguei Pritula, un presentador de televisió ucraïnès, ha estat l'encarregat de dirigir la venda.

El premi, que representa un micròfon de vidre, se l'ha quedat Whitebit, una empresa de gestió de criptomonedes amb seu a Estònia, per un total de 900.000 dòlars. La subhasta s'ha fet durant un concert que el grup ha organitzat aquest diumenge a la nit a Berlín davant la porta de Brandenburg per recollir diners per a Ucraïna.

Altres grups ucraïnesos també han actuat en aquest esdeveniment benèfic, el qual ha aplegat centenars de persones. Durant el concert, el líder del grup, Oleg Psiuk, ha assegurat que la intenció és aconseguir que la invasió russa d'Ucraïna no s'accepti com un fet normal.

«Tenim la guerra al centre d'Europa, la gent no s'hi hauria d'acostumar, no s'hauria de convertir en un fet quotidià. Per això crec que hauria d'estar sempre a les portades fins que arribi la pau», ha declarat.