El president d'Ucraïna insta Rússia a mantenir converses de pau per a «reduir els seus propis errors»

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha instat Rússia a mantenir converses de pau «per a reduir el mal dels seus propis errors» i «restaurar la integritat territorial i la justícia» després de tres setmanes d'invasió russa al país.

«Les converses locals sobre la pau i la seguretat per a Ucraïna són l'única oportunitat per a Rússia de reduir el mal dels seus propis errors. En cas contrari, les pèrdues de Rússia seran tals que no tindrà suficients generacions per a aixecar-se», ha assenyalat el mandatari ucraïnès en un missatge.

Al marge de les negociacions, Zelenski ha ressaltat que més de 180.000 civils han estat evacuats i rescatats a través de corredors humanitaris, encara que «els ocupants continuen bloquejant el lliurament de subministraments humanitaris en la majoria de zones».

«Aquesta és una tàctica absolutament conscient. Tenen una ordre clara de fer tot el possible perquè la catàstrofe humanitària a les ciutats ucraïneses es converteixi en un argument perquè els ucraïnesos cooperin amb els ocupants. Això és un crim de guerra i respondran per això», ha dit Zelenski.

El president del país s'ha referit al treball de l'Exèrcit ucraïnès i ha assegurat que s'ha frenat l'avanç de les tropes russes a les regions de Kíiv, Sumy i Chernígov, així com en el sud d'Ucraïna. També ha assenyalat que hi ha «batalles difícils» a la regió de Khàrkiv, especialment «intenses» prop de la ciutat d'Izium.

Segons recull l'agència de notícies ucraïnesa Ukrinform, l'Executiu durà a terme programes de suport financer i d'habitatge per als desplaçats interns, així com la reconstrucció d'habitatges destruïts.

Macroconcert

Per part seva, el president de Rússia, Vladímir Putin, ha comparegut aquest divendres en persona davant més de 100.000 simpatitzants en l'estadi Luzhniki de Moscou, més altres desenes de milers en els limítrofs de la instal·lació, per a defensar la invasió d'Ucraïna com un acte de salvació davant «un genocidi a Donestk i Lugansk».