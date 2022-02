Amics de la Casa del Poble condemna l'atac a Ucraïna i mostra la seva fraternitat amb la població i les víctimes

Amics de la Casa del Poble ha condemnat aquest dissabte l'atac de Rússia a Ucraïna. L'entitat ha volgut mostrar el seu total rebuig a la guerra i ha volgut mostrar la seva fraternitat i solidaritat amb el poble i els damnificats.

«De nou torna el renou de les armes a Europa. En ple segle XXI es continua actuant amb plantejaments i lògiques del segle XIX. No podem entendre que s'intenti doblegar la voluntat d'un poble amb la coerció i l'amenaça de les seves vides, la invasió del seu territori i la difamació de la seva societat», ha assegurat l'entitat.

«Denunciam i repudiam l'agressió d'Ucraïna per les tropes russes, concretament la violència contra la població civil. No podem entendre que el so de les bombes silenciï el diàleg i la raó», ha afegit l'entitat.

«Volem manifestar la nostra solidaritat cap al poble ucraïnès: no estau sols. Més enllà de la dinàmica de les armes, hi ha la solidaritat i la fraternitat entre els pobles. Dins les nostres mínimes capacitats volem fer palesa la nostra solidaritat. Sabem que som una ínfima gota, però una gota dins un oceà que vessarà sobre els generals i els interessos que avui comanden i dirigeixen la dalla de la mort», ha manifestat Amics de la Casa del Poble.

En aquest sentit, l'entitat ha assegurat que «no som ingenus, sabem que els Drets Humans i la llibertat són conculcats per un i altre Estat al llarg del món, però creiem que la raó ha de prevaldre sobre la força. La victòria militar avui és un miratge, el demà és dels pobles, de la raó i la convivència».

«Des dels Amics de la Casa del Poble consideram que qualsevol acte bèl·lic sigui a Europa o qualsevol altre continent és un fracàs col·lectiu de la raça humana», han sentenciat.