Sud-àfrica i tot el món acomiaden Desmond Tutu: «va ser un croat per la llibertat, la justícia i la pau»

Desmond Tutu va ser «un croat per la llibertat, la justícia i la pau», ha subratllat el president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, en el funeral d'Estat celebrat aquest dissabte per a donar l'últim adeu solemne a l'arquebisbe emèrit Desmond Tutu.

Amb una missa de rèquiem celebrada en la catedral anglicana de Sant Jordi a Ciutat del Cap, el país acomiada a Tutu, mort el passat 26 de desembre en aquesta mateixa urbs als 90 anys d'edat.

Ramaphosa ha destacat el suport de l'arquebisbe a una llarga llista de causes, la qual cosa ha fet que també «grups d'activistes climàtics i LGBTQIA+» hagin retut homenatge aquests dies a qui va ser «un ésser humà humil i valent que va parlar pels oprimits».

Seguint la voluntat del difunt, qui havia demanat que no es gastin doblers innecessàriament en els seus funerals, el taüt triat ha estat un model molt simple de fusta i durant la cerimònia no s'han produït més discursos que el de Ramaphosa.

«Quan parlam d'una icona global com algú de gran talla moral, de qualitats excepcionals i de servei a la Humanitat, no hi ha dubte que es refereix a l'home al qual estem acomiadant avui», ha declarat el mandatari.

Si que ha fet una petita intervenció a través d'un vídeo, no obstant això, el cap de l'Església anglicana i arquebisbe de Canterbury, Justin Welby, qui ha subratllat que Tutu «portava la llum» quan les persones «es trobaven en la foscor».

«Petit en alçada física, era un gegant entre nosaltres»

Naomi Tutu, filla de l'arquebisbe i reverenda anglicana ella mateixa, ha agraït les mostres d'afecte rebudes durant aquests dies. «Ho compartim amb el món i vosaltres vau compartir part de l'amor que sentíeu per ell amb nosaltres», ha declarat la filla de Desmond Tutu, visiblement emocionada.

El bisbe retirat Michael Nuttall, que va treballar amb el difunt durant la seva època com a arquebisbe de Ciutat del Cap –on Tutu va ser la primera persona negra a ser nomenada per al càrrec en 1986– ha estat l'encarregat d'oferir el sermó.

«Petit en alçada física, era un gegant entre nosaltres moral i espiritualment. La seva fe era autèntica, no falsa ni desganada», ha destacat.

S'han encarregat d'algunes de les lectures de la missa altres figures destacades o pròximes a Tutu com l'expresidenta irlandesa Mary Robinson, l'activista moçambiquesa Graça Machel –vídua de Nelson Mandela– o la ministra d'Infraestructura i exbatlessa de Ciutat del Cap Patricia de Lilla.

Guardonat amb el Nobel de la Pau en 1984 per la seva lluita contra l'opressió racial de l'apartheid, Tutu és una de les figures clau de la història contemporània sud-africana.

La seva trajectòria va estar marcada per una constant defensa dels drets humans, alguna cosa que li va portar a desmarcar-se en nombroses ocasions de la jerarquia eclesiàstica per a defensar obertament posicions com els drets dels homosexuals o l'eutanàsia.

El cadàver de Tutu serà incinerat i les seves cendres seran enterrades en un mausoleu dins de la pròpia catedral.