Ha mort Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau i símbol de la lluita contra l'apartheid

L'arquebisbe sud-africà Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau el 1984 per la seva lluita contra l'apartheid, ha mort als 90 anys. N'ha informat aquest diumenge el govern de Sud-àfrica a través d'un comunicat.

El president del país, Cyril Ramaphosa, ha lloat la seva figura: «La mort de l'arquebisbe emèrit és un altre capítol de pèrdua en l'adeu de la nostra nació a una generació de destacats sud-africans que ens van llegar una Sud-Àfrica alliberada.»

Tutu va ser una de les figures més conegudes del seu país, dins i fora de les seves fronteres. Contemporani de Nelson Mandela, va ser un dels impulsors del moviment contra l'apartheid, i va contribuir a acabar amb la segregació racial imposada pel govern de la minoria blanca contra la majoria negra a Sud-àfrica des del 1948 fins al 1991.

Va ser guardonat amb el Premi Nobel el 1984 justament pel seu paper en aquesta lluita i per això se'l considera clau en la història contemporània del seu país.

Desmond Tutu va rebre el Premi Internacional Catalunya 2014. El Govern de la Generalitat de Catalunya va voler que la seva lluita per la justícia social dels oprimits identificàs Catalunya al món. Quan va recollir el premi, Tutu va defensar el dret a l'autodeterminació. Va dir: «Un govern que se senti segur no hauria de tenir por de preguntar a la gent.»

L'arquebisbe també va fer la seva aportació a la resolució a Euskal Herria. Al març de 2014 va fer públic un escrit en el qual aplaudia la decisió d'ETA d'iniciar el procés per a posar el seu arsenal fora d'ús operatiu, al mateix temps que reclamava, entre altres qüestions, la llibertat d'Arnaldo Otegi o la fi de la política de dispersió i allunyament dels presos bascos.

Amb tot, la seva trajectòria ha estat marcada per una constant defensa dels drets humans, un fet que el va portar a desmarcar-se en nombroses ocasions de la jerarquia eclesiàstica per defensar posicions com els drets dels homosexuals o, més recentment, l'eutanàsia.

Apartat de la vida pública

Els últims anys havia estat allunyat de la vida pública degut a la seva edat avançada i als problemes de salut que arrossegava des de feia temps, inclòs un càncer de pròstata.

La seva darrera aparició van ser unes breus imatges de vídeo emeses amb motiu del seu 90 aniversari, el 7 d'octubre d'enguany. Un aniversari que la seva fundació va celebrar amb una conferència virtual en què també van participar, entre d'altres, el dalai-lama, l'activista de Moçambic i vídua de Nelson Mandela Graça Machel, i l'expresidenta irlandesa Mary Robinson.