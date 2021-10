Milers d'asturians demanen l'oficialitat de les llengües asturianes en una gran manifestació a Oviedo

Aquest dissabte s'ha fet a Oviedo una gran manifestació on milers d'asturians han demanat l'oficialitat de les llengües asturianes.

Els participants en la manifestació que s'ha celebrat a Oviedo per a exigir l'oficialitat de l'asturià i del gallec-asturià han volgut aprofitar l'oportunitat per a exigir al Govern asturià i als diferent grups parlamentaris que aprofitin el procés de reforma de l'Estatut d'Autonomia per incloure aquesta oficialitat. «Que completin la reforma sense més demores», han assenyalat en el manifest que han llegit en la Plaça de la Catedral, lloc on ha acabat la mobilització.

Han afegit que a Astúries porta massa temps sofrint un «tracte desigual intolerable» perquè les persones que parlen altres llengües en altres territoris tenen reconegut oficialment el dret a usar-les, mentre que a Astúries qui vol usar l'asturià o el gallec asturià «sempre es trobaran que aquest ús no té validesa legal».

Els punts que demanen que s'incloguin en la nova redacció relativa a l'oficialitat en l'Estatut d'Autonomia, són, l'oficialitat de les dues llengües pròpies d'Astúries, tant de l'asturià com del gallec asturià, «al costat del castellà».

També demanen que s'inclogui la garantia del dret a conèixer-les i usar-les, així com el compromís que una llei de la Junta General del Principat desenvoluparà els termes i àmbits de l'ús oficial d'aquestes llengües. Finalment, exigeixen que en la nova redacció s'inclogui el compromís que cap persona podrà ser discriminada a Astúries per la llengua que lliurement triï per a comunicar-se.

«El món està ple de comunitats multilingües i això no ha de ser cap problema. A l'inrevés, és una riquesa. Només és un problema per als intolerants, per als de mentalitat excloent, per a aquests que avisen de catàstrofes apocalíptiques si s'aprova l'oficialitat», han assenyalat. Són els sectors «més reaccionaris» els que es resisteixen, han dit, a reconèixer un dret democràtic.