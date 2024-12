L’oficialitat del català a la UE no avança

La reforma del reglament lingüístic no s’ha arribat a dur a cap reunió del Consell d’Afers Generals de la Unió Europea, que és on s’hauria d’aprovar, durant la presidència d’Hongria del Consell de la UE, que està a punt d’acabar.

Polònia és el pròxim país que ocuparà la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea. Agnieszka Bartol, l’ambaixadora polonesa a la Unió Europea, dijous ha afirmat als periodistes catalans que no ha rebut cap petició del govern espanyol per tornar a discutir sobre l’oficialitat del català a la UE. «No he rebut la petició encara. Entenc que, després de les discussions en la presidència anterior, estam esperant els informes. Però, si hi ha voluntat, farem el que els estats membres ens demanin, està clar», ha dit.

El darrer moviment que es coneix que va fer el govern espanyol és de fa mesos: va demanar informes a l’advocacia de l’estat espanyol sobre la legalitat que podrien tenir l'èuscar, el gallec i el català a la Unió Europea. Aquests informes cerquen superar els arguments jurídics dels governs contraris. Tot i això, fonts diplomàtiques afirmen que no han rebut cap petició en aquest sentit.

Si el govern espanyol ha prioritzat els informes de l’advocacia de l’estat espanyol als dels serveis jurídics del Consell de la UE hi ha perill que es repeteixin els arguments del 2005, quan el Consell de la Unió Europea va argumentar que el català no era una llengua original dels tractats de la Unió Europea i es va negar a fer-la oficial.

A banda, es va encarregar un informe financer sobre el cost que tendria l’oficialitat. En un informe provisional, la Comissió Europea va calcular 44 milions d’euros cada any per a cada llengua nova que es fes oficial, 132 milions en total, sumant el cost del català, l’èuscar i el gallec. El govern espanyol va acordar amb la Unió Europea de complir el compromís d’assumir el cost íntegre extra dels tres idiomes si s’oficialitzaven.