Presenten a Palma 'IA-AMIC', un sistema d’intel·ligència artificial per a mitjans de comunicació de proximitat en català

Aquest 1r d’octubre s’ha celebrat a Palma, organitzada per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern i l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), juntament amb la direcció executiva de l’AMIC Illes Balears, el suport de Consell de Mallorca i la col·laboració de la Fundació 'la Caixa', la 'Jornada d’IA generativa per a redaccions de mitjans de proximitat en català'. L’esdeveniment ha comptat amb més de 30 assistents, entre elles periodistes i editors de mitjans de proximitat, així com professionals del món de la comunicació.

La Sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca ha estat l’espai de la trobada que ha comptat amb la presència d’experts en comunicació i especialistes en el món digital, els quals han pogut intercanviar experiències i presentar casos d’èxit. En resum, l’objectiu ha estat conèixer les noves tendències i entendre quin és el millor canal, eina i format a utilitzar en cada cas, a més d’analitzar els nous desafiaments que comporta la IA i com es pot adaptar a les redaccions de proximitat.

L’acte s’ha inaugurat amb la intervenció de Ramon Grau, president d’AMIC Illes Balears, entitat formada per més de 90 mitjans impresos, digitals i audiovisuals de les Illes Balears. «En aquesta ocasió posem sobre la taula temes on cal estar constantment actualitzat. Tenim una força indiscutible que és la informació de proximitat (…), som la premsa que sempre està i estarà al costat de la gent i les seves necessitats, tenim la seva confiança i cal aprofitar-ho, adaptar-nos i buscar noves fonts d’ingressos», ha manifestat Ramon Grau.

Seguidament, Llorenç Perelló, director de l’IEB, ha subratllat la importància dels ponts d’unió entre els diferents mitjans de comunicació, i ha assegurat que «vosaltres sou qui narrau allò que passa al costat de casa nostra. És fonamental poder escriure i deixar el testimoni de tot allò que passa al nostre poble. En aquest sentit, agraesc la tasca de difondre la informació de proximitat en la nostra llengua i recollir històries i tradicions que passen arreu de l’illa». Així mateix, l’acte també ha comptat amb la presència de Pedro Vidal, secretari autonòmic de Cultura i Esports del Govern, Rafael Puigserver, president de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca amb la qual col·labora AMIC IB i Miriam García, cap de Mitjans Digitals i Comunicació Corporativa a IB3.

La Jornada s’ha iniciat amb la ponència de Clara Soteras, directora de SEO i Producte a El Nacional, consultora de SEO i estratègia digital per a mitjans i professora de periodisme a la UAB, qui ha presentat 'El futur dels mitjans locals amb l’arribada de la IA: Tendències presentades a la conferència ONA24 (EUA)'. Exposant les novetats en mitjans de proximitat exposades durant la 25a edició de l’Online News Association (ONA), la conferència anual d’àmbit internacional de l’Associació de notícies en línia que s’ha celebrat del 18 al 23 de setembre a Atlanta (Estats Units).

Soteras, arran de la seva experiència a l’ONA24, ha exposat diversos marcs de decisió que els mitjans de proximitat hauran de contemplar a l’hora de fer ús de la intel·ligència artificial, entre els quals es troben: valorar si el projecte ens aproxima de forma individual com a periodistes o com a col·lectiu, si aquest serà a curt o llarg termini, si les habilitats les tenim nosaltres o les hem de buscar fora i sobretot, reduir tasques de periodistes, les quals no aportin un valor afegit.

També ha posat especial èmfasi en la importància de la informació local, ja que cal donar veu a les comunitats, tendències i necessitats, i ens hem de fixar en com i que prefereix consumir l’usuari i acostar-nos. Cal tenir cura de la marca i experiència d’usuari que com a mitjà oferim. A més, és fonamental la sostenibilitat dels mitjans, dividida en tres eixos: resiliència, salut financera i les mètriques, formant a la redacció per entendre l’audiència i com ens consumeixen des del món digital.

Per a finalitzar la jornada, Josep M. Ganyet, CEO de Mortensen i expert en comunicació digital i intel·ligència artificial, ha presentat 'IA-AMIC, un sistema d’intel·ligència artificial per a mitjans de comunicació de proximitat en català', on ha fet una introducció sobre el concepte d’intel·ligència artificial i els seus usos, subratllant una idea molt clara: «La IA no compren, ni sap res, aquesta no ha de substituir la intel·ligència humana, la supervisió ha d’estar sempre, per aquest motiu, sempre ha d’haver-hi un humà al principi i al final de cada acció o projecte nou».

Ganyet durant la intervenció ha afirmat que la clau és col·laborar amb aquesta eina, per elevar-nos i fer-nos més creatius, en comptes de substituir la feina de les persones. A més, quan utilitzem les eines existents cal ser conscients que hi ha riscos en la cultura de destí sobretot en la tasca dels mitjans de proximitat i és essencial ser crítics amb els resultats, ja que les fonts on s’estrenen aquestes eines són infinites.

En aquest cas, també ha presentat les diferents eines d’aquest nou sistema 'IA-AMIC' per s aplicar als diversos mitjans que conformen AMIC Illes Balears «sempre amb l’objectiu d’ampliar la capacitat de les persones» i sota els valors i l’ètica que respectin les dades dels usuaris, siguin sostenibles, privades i centrades en la cultura de destí.

Els serveis poden ser, per exemple: enllaçar articles, el servei de transcripció d’àudio a text; un servei de veu, incloent-hi les diferents variants dialectals catalanes; un servei de creació de veu pròpia; generació de vídeo automàtica a partir d’una notícia, promoció a través de les xarxes socials, entre altres.

V Assemblea AMIC Illes Balears

Abans de la jornada s’ha dut a terme la V Assemblea de l’AMIC Illes Balears, una celebració anual on es troben els associats i comparteixen inquietuds i propostes per tal de generar vincles i crear una visió conjunta de cara al futur, de la manera que millor s’adeqüi a les necessitats del sector.

Durant l’acte s’ha exposat la memòria d’activitats de l’Associació, els serveis que ofereix i els resultats de l’any 2023. Així com el nombre total d’associats que ha arribat als més de 90 mitjans en paper, digital i audiovisual. A banda d’exposar les perspectives i projectes de futur, posant especial èmfasi en el fet de construir un «AMIC més global», la nova campanya de l’entitat anomenada 'El batec de la comunitat', els nous formats comunicatius i la implementació d’un sistema d’intel·ligència artificial al servei dels mitjans de proximitat.