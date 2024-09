Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear participen en l'ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya

Aquest mateix matí, en el marc dels actes de la Diada Nacional de Catalunya, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha fet una crida a l'independentisme a continuar mobilitzant-se per a demostrar «que no ha claudicat ni claudicarà mai».

Ho ha declarat aquest dimecres després de participar a l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova, juntament amb els presidents d’Acció Cultural del País Valencià i de l’Obra Cultural Balear, Anna Oliver i Antoni Llabrés. Antich ha assegurat que Catalunya «avança quan la força de la societat civil treballa en els grans consensos, com que Catalunya és una nació i que té dret a decidir democràticament el seu futur».

A més, aquest mateix matí s’ha publicat un manifest signat per més d’una vintena d’entitats juvenils dels Països Catalans, en el qual les organitzacions han assumit un compromís amb l’autodeterminació, amb el català com a eix vertebrador, amb la terra i el futur i amb els reptes juvenils. Entre les entitats signants del manifest es troben Joves de Mallorca per la Llengua i Mallorca Nova.