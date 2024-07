L’ANC proposa a Junts, ERC i la CUP una 'Entesa per la República'

El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), en el ple presencial que ha celebrat a Valls, ha aprovat la creació d’una Comissió d’Estructures de País i una declaració política sobre la possible convocatòria de noves eleccions.

La nova Comissió d’Estructures de País estarà formada per diversos grups que elaboraran treballs sectorials (Defensa; Economia i Transició Energètica; Geopolítica i Relacions Internacionals; Llengua i Cultura; Migració i Inserció Social; Protecció Pública, Salut i Habitatge; Terra, Pagesia i Consum Agrari o Territori i Infraestructures) per a desenvolupar les pràctiques encaminades tant a la proclamació de la independència com a mantenir-la, un cop decretada.

Després del fracàs de sostenir la declaració d’independència, i amb l’experiència acumulada d’aleshores ençà, «és prou evident que qualsevol treball d’aquest caràcter emprès per l’ANC no pot tenir un rol secundari respecte a les institucions, sinó que ha de disposar d’autonomia per garantir-ne l’aplicació i el manteniment quan s’haurà proclamat de nou la independència», remarquen.

Pel que fa a la declaració política aprovada, l’Assemblea proposa als partits i a les entitats independentistes debatre una 'Agenda per la Independència' a la legislatura vinent si hi ha majoria independentista.

L’Agenda per la Independència planteja «exigir, des del carrer i les institucions, les estructures d’estat que Catalunya necessita per afrontar els reptes democràtics, lingüístics i econòmics que n’amenacen la supervivència com a nació avançada».

L’agenda que inicialment l’Assemblea proposa als partits independentistes inclou:

Una campanya de mobilitzacions i denúncia de les conseqüències de l’espoli fiscal, que es combinaria amb una iniciativa per la sobirania fiscal que el Parlament presentaria a les Corts espanyoles.

L’elaboració i presentació mitjançant una iniciativa legislativa popular de la «Carta per la llengua catalana», que aplegaria totes les mesures legals necessàries per garantir el futur de la nostra llengua.

La creació d’un sistema judicial català.

La projecció internacional de la demanda independentista, recuperant una eina com el Diplocat per preparar el reconeixement diplomàtic de la República Catalana.

La culminació de l’escalada de tensió i nou embat per fer efectiva la independència. Davant la negativa espanyola a les lleis imprescindibles per garantir el nostre futur nacional, el Parlament de Catalunya presentaria l’exigència de la independència a les Corts espanyoles, mitjançant la fórmula d’una reforma constitucional. El rebuig d’aquesta proposta esdevindria el detonant de la nova confrontació amb l’Estat. Els diputats i senadors independentistes abandonarien el Congrés i el Senat espanyols. A continuació, el president de la Generalitat convocaria eleccions constituents al Parlament de Catalunya.

Davant l’escenari de noves eleccions, l’Assemblea planteja a Junts, ERC i la CUP que acordin un programa compartit basat en l''Agenda per la Independència', un pacte que podria denominar-se 'Entesa per la República'. Per a l’entitat independentista, la seva signatura «esdevindria un revulsiu per recuperar la majoria electoral independentista».