Lluitadors per la llibertat dels Països Catalans es retroben a Vic

El passat cap de setmana, 25 i 26 de Maig, es va fer al Seminari de Vic la 'Trobada nacionalista dels Països Catalans', convocada pel Grup Blanquerna i organitzada per un grup de militants nacionalistes.

La Trobada va complir, amb escreix, els objectius. Hi varen participar unes 150 persones, va ser un espai per a acostar la gent més activa dels diferents territoris nacionals i un punt de trobada de militants de diverses sensibilitats.

La Trobada va començar amb una introducció del manifest a càrrec de Pere Antoni Pons i la la lectura del manifest a càrrec d'Elisabet Vives, Neus Barberà i Maria Llabrés i la benvinguda d'Albert Castells, batle de Vic.

La primera taula de debat sobre 'Lluites compartides des del catalanisme' la varen conformar: Noemí Garcia, nutricionista i Consellera electa al Consell de Menorca; Emma Zafón, periodista i escriptora; David Fernàndez, periodista i activista social; Ayoub Borbata, influencer. I va ser moderada per Marcel Mauri, historiador i periodista.

La segona taula de debat sobre 'Capitalitat, nació i globalització. Sobirania', va ser moderada Pere Antoni Pons, escriptor; Albert Lloreta, productor; Anna Punsoda, periodista i editora i Nanda Ramon, professora i activista.

El vespre es va fer una visita guiada per la ciutat de Vic i ja a la nit hi va haver festa amenitzada per un punxadiscs.

Ja diumenge, es va fer la tercera taula de debat, amb el títol 'Més enllà de les Institucions', amb Ferran Soriano, empresari, que va intervenir a través d'un vídeo; Fanny Tur, historiadora i activista; Antoni Vives, escriptor i consultor; Francesc Canosa, periodista i escriptor; Júlia Bacardit, escriptora i periodista i Txell Partal, politòloga i periodista, va ser la moderadora.

La quarta taula de debat, titulada 'La llengua en joc', va ser moderada per Clàudia Cotaina, professora i traductora. Joan Lluís Lluís, escriptor i traductor; Zahia Guidoum, sociòloga i politòloga; Gerard Furest, filòleg i activista per la llengua varen conformar la taula.