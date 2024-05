[VÍDEO] Els partits catalans coincideixen en la importància de fer transversal la política lingüística en un debat de poca concreció

Pel que fa a l'exigència d'un nivell de català per als treballadors públics, l'esquema s'ha repetit. Francesc Ten (Junts) ha recordat que el català l'han de saber parlar tant els professionals de l'administració catalana com els de l'administració espanyola que treballen a Catalunya, i Francesc Xavier Vila (ERC) ha apostat per modificar la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) perquè les llengües oficials de l'Estat espanyol diferents de la castellana també puntuïn. Així mateix, Vila també ha defensat que cal formar lingüísticament els estudiants de Medicina de fora de Catalunya que estudien a les facultats catalanes i els professionals que hi fan el MIR. Per a Comuns Sumar, «cal entendre que el problema del nivell de català entre els professionals sanitaris es deu al fet que la precarietat força els sanitaris formats aquí a anar-se'n i a contractar treballadors que no saben la llengua» i ha reclamat que s'acabi amb aquesta «precarietat». El PSC ha fugit d'estudi mentre que el PP ha reiterat que «tot i la preocupació perquè tothom pugui ser atès en la seva llengua, ens hem d'acostar a la qüestió des de la persuasió i des del reconeixement».

Finalment, pel que fa a les discriminacions per raó de llengua, Junts i la CUP han apostat perquè el govern confronti més les discriminacions i les sancioni, mentre que ERC ha defensat que «la catalanofòbia creix perquè hi ha partits que creuen que això no s'ha de penalitzar» i, en paral·lel, també ha considerat prioritari «difondre discursos que facin entendre als discriminadors que el que fan és una discriminació». Per a Comuns Sumar, «les discriminacions lingüístiques existeixen, però no s'han de barrejar amb la manca de garantia dels drets lingüístics», i per al PSC, la catalanofòbia «no és generalitzada, però l'ascens de l'extrema dreta no hi ajuda i fa recular la llengua», mentre que «la polarització política i els debats divisoris han anat en detriment de la defensa de la llengua i del que volem aconseguir». Per la seva banda, el PP també ha defensat que «no hi ha un fenomen generalitzat de catalanofòbia» i ha reclamat que «les administracions públiques promocionin el respecte pels usos lingüístics de la ciutadania».

Abans de les eleccions de Catalunya, la Plataforma per la Llengua publicarà una anàlisi dels programes electorals

La Plataforma per la Llengua va donar als partits l'oportunitat d'explicar-se, i els pròxims dies, com ha fet en comicis anteriors, publicarà una anàlisi de les propostes que han inclòs als programes electorals en matèria de llengua. Amb el debat i l'anàlisi, l'entitat considera que la ciutadania ja té més elements per valorar quins són els compromisos de cada partit amb la llengua i anima tothom a votar amb consciència lingüística.