Òmnium fa una crida als catalanoparlants que viuen a Europa: «Fem que la nostra crida arribi lluny!»

Òmnium Cultural duu a terme una campanya per a reivindicar l'oficialitat del català a Europa. L'entitat ha fet una crida als catalanoparlants residents en algun país de la Unió Europea perquè instin els seus països d'acollida a reconèixer l'oficialitat de la nostra llengua.

Segons ha recordat Òmnium, «el català és la 13a llengua més parlada de la Unió Europea, amb 10 milions de parlants a quatre estats europeus. 12 de les 24 llengües que ja són oficials a la UE tenen menys parlants que el català. No hi ha cap altra llengua europea amb tants parlants que no sigui reconeguda com a oficial per la UE».

Segons l'entitat, «necessitem que el català sigui oficial a la UE perquè la nostra llengua no quedi discriminada en les directives sobre l'etiquetatge, l'audiovisual, les plataformes de continguts o les intel·ligències artificials. L'oficialitat és una qüestió de justícia i un requisit per poder-nos comunicar amb les institucions europees en la nostra llengua, així com possibilitar que els nostres representants puguin intervenir-hi en català. El multilingüisme i la diversitat cultural són valors fundadors de la Unió Europea, i per això demanem als representants dels estats membres posar fi a aquesta discriminació».

En aquest context, l'entitat fa una crida a tots els catalanoparlants a l'exterior a unir-se per reclamar als representants dels estats europeus que diguin 'sí' a l'oficialitat del català. Els interessats es poden descarregar el material de difusió de la campanya en el següent enllaç.