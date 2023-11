[VÍDEO] EH Bildu mobilitza més de 30.000 persones baix el lema 'Nazioa gara'

Més de 30.000 persones han omplert els carrers de Bilbao en una mobilització massiva convocada per EH Bildu per a reclamar el reconeixement del poble basc «en termes nacionals». En la manifestació hi ha participat el FPLP palestí, el Front Polisari, el KNK kurd, el Sinn Féin, ERC, la CUP, el BNG, Més Per Menorca, Andecha Astur i Compromís. Els participants han lluit nombroses banderes basques i palestines, i han defensat que Euskal Herria és un poble solidari que defensa la lluita dels pobles oprimits.

Sota el lema 'Nazioa gara', la massa popular ha iniciat la marxa des de la plaça de la Casilla i en direcció a la plaça Zabalburu. Hi ha exhibit pancartes, dutes per personalitats com ara Ainize Gastaka (batlessa de Laudio/Llodio), Joseba Asiron, Nerea Kortajarena, Laura Aznal, Pello Otxandiano, Mertxe Aizpurua, Arnaldo Otegi, Maddalen Iriarte, Gorka Elejabarrieta, Nadia Nemeh (alcaldessa de Bermeo) o Viteri Iker Casanova, entre d’altres.

Durant la manifestació, en passar aquesta a l’altura del carrer Autonomía de Bilbao, han reivindicat que «la nostra és una nació» i no una autonomia espanyola. En arribar a la plaça Zabalburu, punt final del recorregut, el coordinador general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha fet la lectura del discurs.

«En aquesta part del camí, estam vivint una situació que avui es definia, a una entrevista que donava al diari Gara, com un context històric important, crucial. El que s'està jugant és el pols que portam dècades plantejant, entre el vell règim del 78 i la llibertat dels pobles, i la germanor dels pobles. Per segona vegada, hem obert una finestra d'oportunitat a l'Estat. Ho hem fet perquè vàrem sostenir la primera, i ho hem fet per responsabilitat. EH Bildu no ha jugat, no ha especulat mai amb la seva posició, perquè quan els feixistes truquen a la porta, no hi ha cap altra prioritat que aturar-los. No hi ha cap altra prioritat que aturar-los», ha remarcat Otegi.

«La primera prioritat és protegir la gent, protegir els treballadors, protegir les dones, protegir les nacions, i això és el que ha fet EH Bildu. Militars, guàrdies civils, policies, jutges, mitjans de comunicació, que s'han tornat a concentrar avui a Cibeles per intentar parar el que ja és imparable, que és: la llibertat dels pobles i la igualtat de la gent. Avui aquí som desenes de milers de persones, antifeixistes, per a dir-los que no ens aturaran», ha continuat el discurs d’Otegi.