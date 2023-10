El Front d’Alliberament Nacional Cors es posa en marxa en ple debat sobre l'autonomia: «No tenim cap destí comú amb França»

L'illa de Còrsega ha patit entre el passat diumenge i dilluns més d'una vintena d'explosions ja reivindicades pel Front d'Alliberament Nacional de Còrsega (FLNC): «No tenim cap destí comú amb França».

El grup s'ha atribuït l'autoria d'aquestes accions en un comunicat breu remès al diari 'Corse Matin'. Les autoritats locals han remarcat que no s'han sofert danys personals a conseqüència d'aquests atacs.

La Fiscalia ja ha obert una investigació sobre aquests incidents, davant dels quals estudia fins i tot intervenir l'oficina antiterrorista del Ministeri Públic. El FLNC ja havia reivindicat a principis d'agost una bateria d'atacs, anunciant així la represa de l'activitat armada interrompuda des del 2012.

Tot plegat en ple debat sobre l'encaix de Còrsega dins de l'Estat francès, especialment després que el president, Emmanuel Macron, prometés en una visita a l'illa avançar cap a l'«autonomia», sempre que aquesta no sigui «ni contra l'Estat ni sense l'Estat».

Macron, que ja havia llançat gestos al nacionalisme cors després de les protestes provocades per l'assassinat a la presó el març del 2022 d'Yvan Colonna, ha reconegut públicament que Còrsega «necessita més llibertat», si bé ara com ara el debat continua obert i encara no s'ha concretat cap iniciativa.