ProuMentidesPolicials arrenca amb una querella contra dos Mossos d’Esquadra per denúncia falsa i fals testimoni contra periodistes

La campanya #ProuMentidesPolicials, impulsada per Irídia, el Grup Barnils i Mèdia.cat, amb el suport europeu de Free Press Unlimited, arrenca aquest dijous amb la presentació d’una querella contra dos agents dels Mossos d’Esquadra per delictes d’acusació i denúncia falsa i de fals testimoni. Un dels agents va mentir en els judicis del fotoperiodista Isidre Garcia Puntí i del periodista Jesús Rodríguez. A més, en aquest darrer procediment, l’altre agent -sergent del cos de Mossos d’Esquadra- va corroborar aquella versió dels fets sabent que era falsa. A més dels delictes, l'actuació dels agents ha implicat vulneració del dret a la informació que hauria de garantir-se, encara més, en context de protesta.

Malauradament, aquests fets no són aïllats, sinó que les traves policials a l’exercici del periodisme són habituals tal i com hem constatat els darrers anys amb les dades del Mapa de la Censura. Per primera vegada es denuncien dos agents del cos dels Mossos d’Esquadra per les seves mentides en contra de dos periodistes. Si bé en aquest cas s’ha aconseguit interposar una querella, es posa evidència que és un fet excepcional davant l’opacitat i la dificultat a l’hora de poder identificar i denunciar casos com aquest.

Per aquest motiu s’inicia la campanya #ProuMentidesPolicials, per a denunciar públicament i visibilitzar que aquests dos casos no són únics sinó que exemplifiquen alguns dels obstacles amb què topen els professionals de la informació en l’exercici de la seva feina.

La meva paraula contra la teva mentida

A més de denunciar la repressió i els impediments contra els professionals de la informació mentre cobreixen protestes ciutadanes, la campanya vol evidenciar la manca de mecanismes de control vàlids i de rendició de comptes, denunciant la desprotecció dels periodistes a l’Estat espanyol. Per això s’assenyala directament la presumpció de veracitat de què gaudeixen els agents policials i es posa el focus en l’obstrucció a periodistes durant l’exercici de la seva feina. Uns obstacles que es troben emparats, per exemple, per la Llei Mordassa.

#ProuMentidesPolicials té la voluntat de ser una campanya sostinguda en el temps per a continuar reflexionant sobre els diferents tipus de traves, impediments i violència a què es veuen exposats els professionals de la informació, especialment en el context de les mobilitzacions al carrer.

Suport internacional: una campanya conjunta amb Free Press Unlimited

Tant la querella com el conjunt de la campanya compten amb el suport de Free Press Unlimited, una organització internacional que treballa per la llibertat de premsa i per aconseguir un periodisme independent i una informació accessible per a tothom.

L’organització defensa que l’accés a la informació, els mitjans independents i la llibertat de premsa són clau per a la ciutadania i les organitzacions que lluiten contra les desigualtats. I consideren que els mitjans de comunicació han d’informar de manera independent i fent possible el debat públic per tal de contribuir a un canvi positiu per a la societat.

Presentació de la campanya

La campanya s’ha presentat aquest dijous a les 10.30 h en una roda de premsa a la Lleialtat Santsenca de Barcelona. Hi han intervengut Sònia Olivella, advocada i coordinadora de Litigi d'Irídia; Enric Borràs, president del Grup Barnils i Jesús Rodríguez i Isidre García, afectats en aquest cas.

Enric Borràs ha defensat que «no pot ser que surti gratis donar un fals testimoni contra un periodista, o fer una denúncia a un informador per uns fets que no han passat» i per això aquest cas «no és important només per a l'Isidre i el Jesús, sinó per a tota la professió». També ha afirmat «que un policia, que hauria de protegir el dret a la informació, menteixi per obstaculitzar el periodisme en lloc de defensar-lo, és un atac greu a la democràcia».

Per la seva part, Sònia Olivella ha destacat que aquest «és un cas flagrant d’acusació i denúncia falsa contra un periodista i d’un cas flagrant de fals testimoni davant dels tribunals, per tal d’exculpar un altre agent jutjat per violència policial. En aquesta querella s'han pogut aportar proves que considerem molt contundents. Tot i així, es posa en evidència que és un fet excepcional davant la manca de transparència i mecanismes de control interns de la policia».

Antecedents del cas

Els fets denunciats varen passar l’any 2016, en el context del desallotjament del Banc Expropiat, un centre social okupat del barri de Gràcia de Barcelona. La quarta nit de manifestacions, en una càrrega, un agent dels Mossos d’Esquadra va abandonar el cordó policial i va agredir amb el bastó policial al periodista Jesús Rodríguez, que cobria els fets per La Directa. A l’hospital li varen diagnosticar una lesió a la cama i una fractura al dit de la mà. Tal i com va confirmar la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, l’agressió va ser gratuïta i amb un ús de la força que no estava justificat. El testimoni de set periodistes va contradir la versió del Mosso. L’any 2021 l’antiavalot va ser condemnat a dos anys de presó i dos anys d’inhabilitació, la suspensió per a l’exercici de l’activitat policial i a una indemnització de més de 7.000€.

En la mateixa actuació policial, a un altre agent de la BRIMO (TIP 2208) se li va trencar el tendó d’Aquil·les. Un any i mig més tard, el setembre de 2017, el fotoperiodista Isidre Garcia Puntí va ser acusat de llençar una tanca contra l’agent, provocant-li la lesió. El lletrat de la Generalitat de Catalunya, exercint l’acusació particular, demanava una condemna de quatre anys de presó i 69.000 euros d’indemnització pels fets. La sentència ferma del jutjat Penal número 5 de Barcelona va considerar provat que «es pot assegurar que (la tanca) no va ser agafada directament per ningú ni llançada contra ningú». També va concloure que era més probable que la lesió s’hagués produït per la patologia prèvia que ja tenia el lesionat. Tres anys més tard dels fets, el fotoperiodista va quedar absolt.

En el judici per les lesions del periodista Jesús Rodríguez (2021), l’agent de Mossos d'Esquadra amb TIP 2208 va declarar que aquell dia un fotoperiodista va llançar una tanca que li va causar una lesió al tendó d'Aquil·les. Ho va fer sabent que hi havia una sentència absolutòria ferma per a Isidre Garcia Puntí, que considerava provat que ni ell ni ningú va llançar-li cap tanca. En el judici també va declarar el sergent de Mossos d’Esquadra amb TIP 7828, que va afirmar aquests fets. Ambdós agents declaraven sota jurament o promesa de dir la veritat.

El sergent, que era el superior jeràrquic en tots dos casos, va mentir al judici de Jesús Rodríguez, afirmant fets que quedaven rotundament descartats en la sentència del cas d'Isidre Garcia. Les imatges enregistrades per periodistes en el desallotjament del Banc Expropiat van ser clau per demostrar la innocència d'Isidre Garcia i per tirar endavant l’acusació contra l’agent que va lesionar Jesús Rodríguez, demostrant la importància de la tasca periodística en contextos de protesta.