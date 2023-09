Un homenatge a tres expresidents dels Països Catalans per a reivindicar la unitat de la nació catalana

Més de 100 persones varen omplir dimarts la sala gran del Centre de Cultura Contemporània Octubre, a la ciutat de València, per a assistir a l'acte-sopar de reconeixement a tres expresidents dels Països Catalans: Josep Lluís Albinyana (que va presidir el Consell del País Valencià amb el PSPV entre 1978 i 1979), Cristòfol Soler (president del Govern de les Illes Balears amb el PP entre 1995 i 1996) i Quim Torra (president de la Generalitat de Catalunya entre 2018 i 2020 amb Junts).

Convocat per l'Assemblea del País Valencià per la República Catalana amb el títol 'La dignitat d’una nació' homenatjava aquests tres expresidents i reivindicava la unitat dels Països Catalans. El motiu del reconeixement és que «cadascun d’aquests presidents va governar en períodes diferents i tenien trajectòries polítiques diverses, però tenen en comú que cap dels tres no va renunciar als seus principis i, en moments difícils, van saber mantenir amb dignitat la seva fidelitat a la llengua i la nació catalana, un compromís que amb el pas dels anys han refermat i defensen públicament». L’acte ha estat presentat per l’històric dirigent del PSAN Josep Guia, i conduït per l’escriptora i periodista Núria Cadenes.

Des de la ràdio Ona Mediterrània han pogut xerrar amb l'expresident del Govern de les Illes Balears Cristòfol Soler, qui ha explicat que l'esdeveniment va ser una experiència interessant: «Cadascú va fer una exposició, en les quals hi vàrem coincidir en bastantes coses. La gent va rebre molt bé que fos un acte amb tres expresidents, on cadascun dels expresidents pogués explicar quina és la seva visió de la nació catalana dins l'àmbit de l'Estat espanyol, i llavors quines peculiaritats han tengut en cadascun dels territoris que conformen aquesta nació. És a dir, va ser un acte clarament a nivell de Països Catalans».