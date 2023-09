[VÍDEO] L'atleta Kilian Jornet també demana el vot favorable de Suècia per a l'oficialitat del català a la UE

Els darrers dies, s'ha fet públic que Suècia -juntament amb Finlàndia- ha plantejat reserves sobre el reconeixement de l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la Unió Europea. Per això, la Plataforma per la Llengua ha posat en marxa una sèrie de vídeos en què diferents personalitats demanen als estats membres el seu vot a favor.

Així, hem pogut veure com l'actor Sergi López ha demanat a Macron que França accepti el català com a llengua oficial europea; l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, s'ha adreçat al primer ministre suec, Ulf Kristersson, perquè Suècia voti que sí a l'oficialitat del català el pròxim dimarts, 19 de setembre; i el president del Barça, Joan Laporta, ha demanat als estats membres de la UE que votin que sí a reconèixer el català com a 25a llengua oficial.

Ara, a poques hores del debat sobre l'oficialitat, la Plataforma ha fet públic el vídeo de l'atleta mundialment reconegut Kilian Jornet, qui ha demanat el vot favorable de Suècia.