Plataforma per la Llengua ultima els contactes amb els estats membres abans del debat sobre l'oficialitat del català a la UE

Plataforma per la Llengua s'ha reunit a Brussel·les amb l'ambaixador permanent d'Espanya a la UE, Marcos Alonso, per tal de traslladar-li els arguments de l'organització en favor de l’oficialitat del català.

L'ONG del català està duent a terme els darrers contactes amb representants dels estats membres abans que aquest dimarts el Consell de la Unió Europea porti l'oficialitat a debat.

El coordinador de la campanya 'SAY YES', Pol Cruz-Corominas, ha assegurat a la sortida de la reunió que «la representació espanyola ja té tots els arguments polítics, jurídics i econòmics per defensar que el cas català és un cas singular i que mereix una anàlisi específica».

Així, Cruz-Corominas ha defensat que «ara el que cal és que l'Estat espanyol negociï bé amb tots els països i aconsegueixi que demà hi votin a favor». Per acabar de convèncer tots els estats, l'entitat també farà arribar aquesta tarda un argumentari per escrit a tots els eurodiputats «per generar un clima favorable a l'oficialitat entre els representants».

La campanya de Plataforma per la Llengua ha tengut per objectiu sensibilitzar els països perquè percebin que aquest «no és un tema menor sense conseqüències, sinó que hi ha, com a mínim, 10 milions d'europeus que presten molta atenció al seu posicionament».