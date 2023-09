Joventut pel Clima clama a Palma per la descarbonització de l'economia balear

Prop d'un centenar de persones han participat aquest dijous en la mobilització organitzada per Joventut pel Clima de Mallorca a la plaça Major de Palma, durant la qual han reclamat la «descarbonització» de l'economia balear i «deixar de costat el monocultiu turístic».

La protesta del col·lectiu s'emmarca en una jornada de protesta a nivell internacional del moviment per a exigir la fi del consum de combustibles fòssils, i al qual s'han sumat diferents associacions ecologistes, sindicals i socials de les illes.

L'activista de Joventut pel Clima de Mallorca Jaume Puyol ha explicat que aquesta convocatòria obeeix a un programa de mobilitzacions a nivell global que durarà fins al diumenge, que coincideix amb les reunions que se celebren en la seu de l'ONU de Nova York, sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'acció contra el canvi climàtic.

«El major problema de les Balears en termes climàtics és el sistema de monocultiu turístic que hi ha, atès que és un sistema econòmic supercarbonitzat, per la manera en la qual arriben els turistes i com es mouen per les illes; pel que es reclama al Govern que deixi de costat aquest model i explori noves vies», ha argumentat Puyol.