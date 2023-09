Aragonès: «L'amnistia no resol el conflicte amb l'Estat, cal una nova fase de negociació perquè puguem votar lliurement sobre la independència»

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha posat de relleu, durant el missatge institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, que «l’amnistia, per si sola, no resol el conflicte de sobirania amb l’Estat», perquè «Catalunya vol votar lliurement sobre la independència, i fins que l’estat espanyol no doni resposta a aquesta reivindicació democràtica, el conflicte existirà».

Per aquest motiu, ha fet una crida a «iniciar una segona fase de negociació, sumant complicitats i alineant estratègies, acordant internament una proposta inclusiva sobre com ha de votar la ciutadania de Catalunya, i defensar-la conjuntament davant l’Estat per fer-la possible». I ha afegit que «tenim eines per fer-ho com l’Acord de Claredat».

També ha fet notar que «posar fi a tota forma de repressió és una condició indispensable per poder dur a terme una negociació en peu d’igualtat» i per això «estem forçant al govern de l’Estat a fer passes decisives per l’amnistia, a assumir-la com imprescindible i inevitable, tal i com reivindiquem des del primer dia. Aquest és el camí».

En aquesta nova fase de negociació amb l’Estat, ha explicat el president, «la via és clara i cada vegada som més els que la practiquem: fermesa, negociació i democràcia». «Per superar definitivament la repressió. I assentar les bases perquè la ciutadania de Catalunya pugui decidir sense cap límit quin ha de ser el futur polític del país», ha conclòs.

El cap de l’Executiu ha recordat que «Catalunya té la clau de la governabilitat de l’Estat» i ha fet una crida a «aprofitar aquesta força per fer possible tot allò que fins ara no era possible». En aquest sentit, s’ha referit a «l’amnistia com la garantia que ningú més entrarà a la presó i que els exiliats i exiliades tornaran en llibertat», així com a «la millora immediata del benestar de la ciutadania amb mesures com el traspàs de Rodalies i la fi del dèficit fiscal».

«Sabem que no hi ha res impossible», ha assegurat el cap del Govern, i que «si sumem esforços i treballem conjuntament tindrem molta més força per aprofitar totes les oportunitats que se’ns obren», com els resultats de les últimes eleccions al Congrés de Diputats. «Ho podem fer,» - ha subratllat- «amb la força que tenim com a país hem de fer possible l’amnistia; hem de fer possible una millora immediata del benestar de la ciutadania, i donar un nou impuls a la negociació amb l’Estat per establir les bases perquè Catalunya voti».

En diferents moments del missatge, el president Aragonès s’ha referit a la Catalunya que és a punt d’arribar als vuit milions, que, ha dit, «és la més plural i diversa que ha existit mai». Ha remarcat que «hem de ser capaços d’oferir a tots els nostres conciutadans i conciutadanes les possibilitats de tenir una vida plena». Per fer-ho, ha afegit, «col·lectivament hem de superar les limitacions que ens impedeixen determinar lliurement el nostre futur com a poble». I ha posat com a exemples el dèficit fiscal, «que ens impedeix tenir l’estat del benestar que mereixem» i «la gestió de les infraestructures des de fora del nostre territori, com el cas de Rodalies, que cada dia esdevé un peatge afegit per molts dels seus usuaris».

Donar un nou impuls a la llengua catalana

Enguany, en què el Govern català dedica la Diada a la llengua amb el lema 'Una llengua, molts accents', el cap de l’Executiu ha adreçat el tradicional missatge a la ciutadania des de de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’ens de referència normativa per a la llengua catalana en el seu conjunt, fundat l’any 1907 per Enric Prat de la Riba.

En aquest sentit, el president de la Generalitat ha posat de relleu durant el missatge la importància de «donar un nou impuls a la llengua catalana, el pilar de la nació i un element del tot essencial per la cohesió social del país». I ha subratllat que «passos com l’oficialitat del català al Parlament Europeu i a les institucions europees o poder utilitzar la llengua catalana amb normalitat al Congrés de Diputats són importantíssims i suposen un gran avenç cap el ple reconeixement nacional de Catalunya».

Solidaritat amb el poble del Marroc

Pere Aragonès ha obert el seu discurs amb unes paraules de «suport, estima i solidaritat amb el poble del Marroc, país d’origen de tants conciutadans nostres, que és víctima d’un terratrèmol que ha segat la vida a tantíssimes persones, i deixat una gran quantitat de ferits». El cap de l’Executiu ha expressat el seu condol a les víctimes i les seves famílies i s’ha mostrat convençut que «una vegada més el poble de Catalunya tornarà a mostrar la seva solidaritat amb els pobles afectats per catàstrofes humanitàries».