[VÍDEO] Els músics valencians es bolquen amb els encausats antifeixistes de Pego

Els joves encausats de Pego (Marina Alta, País Valencià) han anunciat que el 23 de setembre organitzaran un concert per a costejar les despeses del judici, previst per al 17 d’octubre. Amb el lema 'No passaran', Pego es convertirà en el centre de la solidaritat aquest setembre amb gran nombre de músics valencians i activistes que s'han bolcat per a demostrar que aquests joves antifeixistes represaliats no estan sols.

Aquest dijous, la plataforma de suport als encausats ha fet públic part dels artistes que participaran en persona a l'acte acompanyant els 14 encausats a qui els demanen més de 9 anys de presó per fer fora nazis del poble.

El concert serà a la Trilladora (Pego) amb els músics Smoking Souls, La Maria, Mafalda, Xavi Sarrià, Josep Nadal, Alex Seguí, Feliu Ventura, Jazzwoman, Kela, Ciudad Jara i el Cor de l'Eliana.

«Amb VOX a la Conselleria de Justícia i Interior del País Valencià creiem que aquest acte no és només per a nosaltres, sino una celebració de solidaritat i força per a tots els casos que malauradament puguen vindre darrere nostre. Tots i totes som la columna Guillem Agulló», han remarcat.

Més de 9 anys de presó per a 14 joves antifeixistes

La fiscalia els acusa desproporcionadament per haver-se manifestat i haver fet fora del poble una quarantena de nazis ultres del Club de Futbol Gandia, el 18 d’octubre del 2020.

Els nazis es varen passejar tot el dia per la localitat de la Marina fent càntics d’enaltiment a Hitler i omplint els carrers d’adhesius amb la cara del dictador. Arran d'açò, diversos col·lectius antifeixistes es varen organitzar per a fer-los fora. La Guàrdia Civil va fer detencions aquella nit i els dies següents. Cap nazi ha estat perseguit ni per la Policia ni per la fiscalia.

Les entrades tenen un preu de 12 euros. A més, també es pot comprar una entrada a la fila zero, per a qui no pugui assistir al concert, però vulgui contribuir econòmicament a la causa.