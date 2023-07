L'Obra Cultural Balear col·labora amb el projecte Parla'm, que ensenya les noves tecnologies a entendre i parlar català

L'Obra Cultural Balear ha anunciat la seva col·laboració al projecte 'Parla'm', una iniciativa d'Òmnium Cultural per aconseguir que les tecnologies del món 4.0 es comuniquin amb l’usuari en català.

La campanya té l’objectiu de recollir textos escrits i orals que ajudin a generar models de llengua per ensenyar les noves tecnologies a entendre i parlar català. L’OCB hi col·laborarà cedint els textos i veus de l’entitat.

Les empreses tecnològiques utilitzen grans bancs de veus i textos per entrenar les tecnologies i incorporar cada llengua a Alexa, Siri, Google o a les intel·ligències artificials. A través del projecte Parla'm es fa una recollida de textos i àudios que es comparteixen anonimitzats amb el Barcelona Supercomputing Center, i allà són processats per entrenar reconeixedors i sintetitzadors de la parla i per crear models de llenguatge en català.

Les aportacions de veus o textos es poden fer tant des del mòbil o l’ordinador a través del web del projecte Parla'm: parlam.omnium.cat. Els textos poden ser: notícies, pòdcasts, streams en català, programes de ràdio, tertúlies, articles d’opinió, documents oficials, textos infantils, obres literàries, treballs de fi de grau, tesis doctorals, poemes, etc.