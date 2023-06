L’Euroregió Pirineus-Mediterrània vol impulsar un programa de reutilització i reducció del consum de l’aigua en el sector agroalimentari català, balear i de la regió Occitània

Els dies 12 i 13 de juny s’ha celebrat a Barcelona els MedCat Days, la trobada internacional d’agents i institucions del Mediterrani, on ha tingut un especial protagonisme l’Euroregió Pirineus-Mediterrània pel seu compromís en la mitigació dels efectes del canvi climàtic i, en particular, la lluita contra la sequera.

El secretari general de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, Xavier Bernard-Sans, ha manifestat que «el Mediterrani és el territori més impactat pel canvi climàtic, per les sequeres, per les inundacions, i hem de fer ràpidament pinya entre tots els governs».

Bernard-Sans ha explicat el projecte LIFE WAT’SAVEREUSE que té l’objectiu de reduir el consum i reutilitzar l’aigua en l’àmbit del sector del turisme, gràcies «a la conscienciació, tant dels professionals com dels turistes. Aquest és el projecte que ja estem fent des de l’Euroregió, que ja funciona i que Europa valora bé», ha afegit.

També ha avançat que l’objectiu és fer el mateix amb l’agricultura, a través d’un projecte innovador de conscienciació dels professionals del sector agroalimentari sobre la reutilització i l’estalvi d’aigua. «Un projecte que compta amb la innovació que aportaran les empreses catalanes, balears i occitanes. Esperem aviat una resposta molt positiva de la Unió Europea, per fer realitat un projecte que considerem capdavanter», ha remarcat el secretari general.

Amb la intervenció prèvia de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, la primera jornada dels MedCat Days ha comptat amb una taula rodona dedicada a com afrontar la crisi de la sequera, moderada per Xavier Bernard-Sans. En aquesta hi han participat representants dels tres governs que integren l’Euroregió: Mar León, gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA); Stéphane Nguyen, director d’Europa i de l’Acció Internacional de la regió Occitània; i Joana Maria Garau Muntaner, directora general de Recursos Hídrics del Govern Balear.