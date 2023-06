La Plataforma per la Llengua ha estat reelegida com a membre de la direcció de Network to Promote Linguistic Diversity

La Plataforma per la Llengua ha estat reelegida un any més com a membre del comitè directiu de la xarxa europea Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) en el marc de l'Assemblea General anual, que ha tengut lloc a Roazhon (oficialment, i en francès, Rennes), a la Bretanya, aquest dijous i divendres, 8 i 9 de juny.

La mallorquina Maria de Lluc Muñoz, tècnica d'internacional de l'entitat, ha estat la representant de la Plataforma per la Llengua a l'assemblea, que ha tengut lloc al Consell Regional de Bretanya. L'Ofis Publik Ar Brezhoneg (l'Oficina Pública de la Llengua Bretona) ha estat l'entitat amfitriona de la trobada, que la xarxa organitza cada any en un indret diferent.

La trobada de l'NPLD va començar dijous, 8 de juny, amb l'aprovació dels comptes, l'acció política i els nous estatuts de l'associació, i també amb les eleccions per a triar els membres no permanents del comitè de direcció. Aquest comitè, que va celebrar la primera de les dues reunions anuals en el marc de la trobada, està format per uns membres de ple dret que són els governs i per membres associats, com ara universitats i entitats, que es renoven anualment.

Actualment, a més de la Plataforma per la Llengua, també formen part del comitè de direcció membres associats com l'Aurten Bai Fundazioa i el Soziolinguistika Klusterra (representants de les entitats en defensa del basc), la Convergéncia Occitana (de l'occità), la Fryske Akademy - Mercator Research Centre (del frisó), la Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (una universitat de Gal·les), la Stockholms Universitet (representada pel departament de finès) i el Ruotsinsuomalaisten arkisto (l'arxiu de la minoria finesoparlant de Suècia).

Recepció a l'Ajuntament de Roazhon i jornada sobre la transmissió intergeneracional de les llengües en contextos multilingües

Dijous a l'horabaixa els representants de les entitats varen fer una visita guiada a Roazhon i van ser rebuts a l'Ajuntament per la regidora de polítiques lingüístiques i llengües de Bretanya, Montserrat Casacuberta. La trobada va continuar l'endemà, divendres, amb una jornada dedicada a la transmissió intergeneracional de les llengües en contextos multilingües. Aquesta jornada va obrir-se amb una conferència sobre la continuïtat generacional de la llengua més enllà de la transmissió familiar, a càrrec de la directora del Servei de Planificació i Promoció de l'Euskera de l'Institut Navarrès d'Euskera, Paula Kasares, que va intervenir després d'unes paraules de Paul Molac i Fulup Jakez, president i director, respectivament, de l'Oficina Pública de la Llengua Bretona; i Miquel Àngel Sureda, president de l'NPLD i secretari d'Universitat, Recerca i Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

La jornada va continuar amb una conferència de la doctora Katell Chantreau sobre la transmissió familiar del bretó i amb dues sessions sobre els casos basc i gal·lès, i els reptes de la transmissió lingüística en territoris multilingües. Pel que fa als casos basc i gal·lès, van intervenir Estibaliz Alkorta i Jose Ignazio Mosteiro, directora i responsable tècnic, respectivament, del Servei de Promoció de l'Euskera del Govern Basc; i Bethan Webb i Jeremy Evans, diputada i director de projectes sobre la llengua gal·lesa del Govern de Gal·les. En el cas de la taula sobre els reptes de la transmissió lingüística, els ponents van ser Gábor Flora, professor de la Partiumi Keresztény Egyetem (la universitat catòlica de Partium, una universitat de llengua hongaresa en territori actualment romanès); Sabrina Rasom, directora de l'Institut Ladí de Cultura, i Montserrat Sendra, de la secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Una sortida a la ciutat de Saint-Malo va servir per a tancar les jornades, que han reafirmat el paper de la Plataforma per la Llengua dins de la xarxa NPLD i en la defensa dels drets d'una minoria lingüística com és la catalanoparlant. Per a l'entitat, a més, el fet de ser reelegida com a membre del comitè de direcció és una nova oportunitat per continuar defensant el català a escala internacional.

Una xarxa europea per a assessorar les institucions i fomentar la diversitat lingüística

La Plataforma per la Llengua forma part de la Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) en representació dels catalanoparlants des del 2016 i, el 2018 també va ser triada com a membre del comitè de direcció de la xarxa. L'NPLD té l'objectiu d'assessorar els governs a l'hora de desenvolupar polítiques lingüístiques que fomentin la diversitat, promoure la col·laboració entre associacions de minories lingüístiques i defensar els parlants de llengües minoritzades.

A més, l'NPDL té una influència directa sobre el Consell Europeu, un dels principals òrgans decisoris de la Unió Europea, i manté relació directa amb la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea i el Consell d'Europa perquè la diversitat lingüística es tengui en compte en tots els organismes europeus.